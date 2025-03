Todos los pueblos tienen sus letras

No hay pueblo que se precie que no haya instalado unas letras para destacar lo obvio: estás en ese pueblo. Villas y villorrios, aldeas y ... ciudades, metrópolis y megalópolis, no importa el tamaño, el caso es poner unas letras con el nombre del lugar para avisar de que estás ahí y no en otro sitio. Los alcaldes se pirran por escribir con grandes caracteres de piedra, mármol, hierro o granito el nombre del pueblo, que se instalará en un lugar señero por donde pasen cada día nativos y forasteros, que así recordarán que están donde están y no en otro lugar.

Esta moda de poner el nombre del pueblo en la plaza o en el paseo más concurrido es una práctica relacionada, como todo ya en esta vida, con las redes sociales. Si el objetivo de cualquier alcalde moderno es estar en el mapa, que en la versión moderna de la metáfora equivale a estar en el Facebook y en el Instagram, es lógico que la manera de conseguirlo sea colocar letras para que las gentes se retraten con ellas detrás, o delante, o subidos encima y así dejar claro que están donde dijeron que estarían y no en otro sitio. Uno puede fotografiar un castillo, un catedral o una torre albarrana y lo normal es que casi nadie sepa dónde estás. Pero si te retratas al lado de las bonitas letras de Sierra de Fuentes o de cualquier otro lugar, inmediatamente colocas el pueblo en el mapa y movilizas a vecinos y emigrantes en una cruzada de 'me gustas' y 'compartos'. Los turistas tienen una tendencia natural a contar sus viajes. Antes lo hacían de viva voz. Si les preguntabas, te los contaban con pelos y señales y si no les preguntabas, te preguntaban ellos a ti por tus vacaciones y tras concederte diez segundos para decir que bien o muy bien, arrancaban ellos con su narración y ya no había manera de pararlos. Ahora es más fácil: les basta con subir sus fotos y comentarlas y en esa operación, las letras municipales simplifican el trabajo. Aunque para que la dicha sea completa, es imprescindible que se enrollen los restaurantes y entiendan que los clientes modernos no solo van a comer a sus negocios, sino también a fotografiar lo que comen y a contárselo al mundo entero. Ya no basta con poner un filete a un lado del plato y echar las patatas fritas en el otro, sino que hay que recurrir a la imaginación para que un filete con patatas parezca un cuadro conceptual. De esta manera, la carne se retuerce hasta formar algo parecido a un clavel, las patatas se apilan cual cubo de Rubik monocolor y el plato se remata con una pincelada de velouté por aquí, unas lagrimitas de bearnesa por allá y una miniensalada verde más visual que comestible. Los últimos calamares que he tomado me los presentaron cortados en tiras finísimas, como si fueran espaguetis del tipo bavette, y decorados con gajos de naranja, espinacas y rabanitos, una composición muy fotográfica. Solo faltaba que en la mesa hubiera un espacio para fotografiar cada emplatado con el nombre del restaurante. Todo se andará. Nuestras vidas no son ya nuestras, sino de quienes nos siguen en las redes. El presente de las ciudades y los negocios es facilitar esa vida virtual y animarnos a fomentarla. Otra cosa es que la aparición de cada plato y cada foto de ciudad sea saludada con un: «Ya está el presumido este. Ni que solo comiera y viajara él». En eso, no hemos cambiado.

