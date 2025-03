Pueblos extremeños a rebosar y servicios al límite

Si antes consumían 25 metros cúbicos por hora de agua, en este mes llegan a los 60. Si el trabajador encargado de recoger la basura ... llenaba un camión diario, ahora son cuatro, y si antes quedaban mesas vacías en las terrazas de los bares, ya hay que reservar para tomar algo. Eso es lo que está sucediendo estos días en Pinofranqueado, un municipio de Las Hurdes que ronda los 1.500 habitantes y en estas fechas se acerca a los 4.000. Su población casi se triplica, tal y como sucede en la mayoría de los pueblos extremeños cuando llega el mes de agosto.

Eso se traduce en localidades a rebosar. Se llenan de vida unas calles acostumbradas a la calma del invierno y, en consecuencia, muchos servicios están al límite.

Lo sabe bien José Luis Azabal, alcalde de Pinofranqueado, que acaba de pararse a hablar con unos vecinos que hace muchos años emigraron a Barcelona y vuelven cada verano. «También hay muchos que llegan desde Madrid», añade el primer edil de un municipio en el que todo va más rápido de los normal en estos días.

«Los trabajadores municipales no paran ni un minuto y en el centro de salud lo mismo. Hay muchos desplazados», comenta José Luis, que también destaca la situación de las alquerías hurdanas. En algunas como Ovejuela apenas cuentan con 50 vecinos el resto del año y en agosto alcanzan los 50O. Multiplican su población por diez. «Ahí ya es más complicado. No es nada fácil que lleguen todos los servicios», cuenta, aunque también matiza que en el mes de julio ha habido menos visitantes.

Lo achaca al incendio que a finales de mayo afectó a más de 10.000 hectáreas en Las Hurdes y Sierra de Gata. «Aún queda mucho verde en esta zona», cuenta José Luis, antes de mostrar una fotografía en el mercado que se celebró el pasado 4 de agosto en Pinofranqueado. «Estaba a rebosar», afirma.

«Cruzamos los dedos para que no falte agua y si la cosa está muy mal hay que echar mano de una balsa que recoge de la sierra» José María Hernández García Alcalde de Cuacos de Yuste

Y es que son muchos los extremeños que se reencuentran estos días con su pueblo. Un total de 513.166 residen en otra comunidad autónoma y 16.563 en el extranjero, según el Instituto Nacional de Estadística.

185.468 están en Madrid, donde han fijado su residencia habitual. En Cataluña tienen su domicilio 106.462, y hay censados 55.031 en Andalucía y 46.101 en el País Vasco.

513.166 extremeños viven en otra comunidad autónoma, según el Instituto Nacional de Estadística. Gran parte de ellos (185.468) tienen su residencia habitual en Madrid, pero también hay muchos en Cataluña (106.462), Andalucía (55.031) y País Vasco. (46.101).

No hay datos actualizados que determinen cuántos de ellos regresan al municipio en el que nacieron, pero para hacerse una idea, solo los pueblos de la provincia de Cáceres acogieron en agosto de 2015 a más de 227.000 veraneantes, según estudio que realizó el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Este revelaba que 61 localidades de la provincia cacereña triplicaban su población.

La Vera

Muchas de ellas están en La Vera, pues es una de las zonas por excelencia que se llena en agosto. Es el caso, por ejemplo, de Cuacos de Yuste, donde habitualmente son 870 habitantes y en verano llegan a los 1.700. «Son emigrantes que sobre todo vienen desde Madrid y Cataluña. Vuelven a su pueblo y el 95% cuenta con casa familiar en el pueblo», dice José María Hernández García, alcalde de esta localidad, que reconoce que en estos días lo más complicado es abastecer de agua a toda la población.

«Cruzamos los dedos para que no falte y si la cosa está muy complicada tenemos que echar mano de una balsa que recoge agua de la sierra, manantiales y agua de lluvia. El problema es que tiene un proceso de tratamiento posterior más costoso que la estación con la que contamos habitualmente de Aldeanueva de la Vera», comenta José María, que recuerda que ha habido años con cortes de agua puntuales y nocturnos. «También recomendamos que se evite lavar coches en esta época», añade.

«Para el ayuntamiento es más trabajo, más empleados y no parar de atender a vecinos. Hay incluso personal municipal que tiene que trabajar por las tardes», comenta el primer edil de Cuacos. «Además, hay partidas del Ayuntamiento que se gastan casi al completo en tan solo diez días de agosto, como es el caso de la destinada a Cultura, con los festejos taurinos que celebramos», apunta Hernández García.

Ampliar Público en el concierto de Miguel Poveda, celebrado en la playa de Peloche el pasado 4 de agosto. HOY

Y hablando de dinero, en estas fechas también se nota el aumento de población en los cajeros automáticos de los bancos. Tanto es así que los municipios en los que todavía cuentan con estos dispensadores de billetes incluso llegan a quedarse sin dinero en los días de más afluencia.

Sucede por ejemplo en la localidad cacereña de Casas de Millán, donde en más de una ocasión sus habitantes han tenido que desplazarse hasta el municipio cercano de Cañaveral para poder obtener dinero en efectivo.

Estos días, a los visitantes les gusta tener efectivo porque, además, no en todos lo establecimientos permiten pagar con tarjeta.

16.563 personas que nacieron en Extremadura viven en el extranjero.

Se trata de una época estival que supone un balón de oxígeno para muchos negocios. «En agosto tengo que contratar a personal porque no doy abasto. Se nota mucho desde primeros de mes. La venta de churros se triplica y por la noche tras la verbena no falta el chocolate», cuenta Javier, que está al frente de la churrería Rubio, con casi cien años en funcionamiento en Valdefuentes.

En ese municipio cacereño también casi se triplica la población por estas fechas. Pasa de 1.200 a 3.000. «También triplicamos los servicios en cuanto a limpieza, aunque lo hacemos con gusto porque nos encanta que visiten el pueblo en verano. Además, muchos aprovechan los días que vienen para solucionar cualquier gestión en el Ayuntamiento. De hecho, no hay vacaciones durante este mes para el personal municipal. Si no no podríamos atender a todos», afirma el alcalde de Valdefuentes, Álvaro Arias.

«Reforzamos la limpieza y recogida de basura; puede haber problemas puntuales pero ya lo tenemos muy ensayado cada agosto» Saturnino Alcázar Alcalde de Herrera del Duque

En municipios de la provincia de Badajoz sucede algo similar. Uno de los que más visitantes atrae cada año es Herrera del Duque. Su alcalde, Saturnino Alcázar, no se atreve a dar una cifra exacta de los veraneantes que reciben. «Probablemente duplicamos la población. Pasamos de unos 3.400 a 6.000 más o menos. Eso supone un espaldarazo económico para la hostelería, el comercio y el turismo», afirma.

«Hacemos un esfuerzo en la programación lúdica. Por ejemplo, la feria taurina es muy conocida y tenemos figuras del toreo del primer nivel como Alejandro Talavante, José María Manzanares y Ginés Marín», añade.

Dice que, además de eso, lo notan en muchos de los servicios municipales que ofrecen. «Se hace un refuerzo con más días de recogida de basura y de limpieza diaria. También se instalan más puntos de contenedores. En el agua se nota mucho el consumo. Puede haber problemas puntuales, pero es algo normal y ya lo tenemos muy ensayado porque pasa cada mes de agosto».