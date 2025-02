Pueblos abarrotados

Hace tres fines de semana fui a comer a Hervás y reservé la última mesa que quedaba en el restaurante. No era puente, sino fin ... de semana normal de finales de noviembre, y no reservé el día anterior, sino a principios de semana. Al llegar al pueblo, aquello era un enjambre gozoso de gente feliz vestida con ropa deportiva y calzando botas de montaña.

Por las calles principales circulaba una ingente riada de turistas y era curioso asistir a tanto reencuentro: amigos y familiares de Badajoz, Cáceres, Salamanca y hasta de Madrid que no se veían en sus ciudades de origen desde hacía años y, sin embargo, se descubrían en las calles de Hervás y venga abrazos, venga risas, venga cañas, venga: «¿Qué haces tú aquí?».

¿Que qué hacemos en Hervás y en mil pueblos de España? Pues oxigenarnos, escapar, pasear, disfrutar... Los pueblos más bonitos oficiales de España son 104. Luego están los 300 que siendo preciosos prefieren no estar en ninguna lista ni pagar cuotas y, finalmente, están los 2.000 pueblos con más o menos encanto y más o menos fama. Hacia todos ellos nos hemos dirigido como posesos el puente que ha pasado.

El bum del turismo rural se debe a dos razones, apuntan los expertos: una es el deseo de estar al aire libre, lejos de las aglomeraciones. La otra es que con las restricciones y las sorpresas pandémicas hay mucha inseguridad y la gente no se atreve a reservar viajes lejanos por si cierran los aeropuertos y te quedas compuesto, sin vuelo, sin dinero y sin excursión. Las compañías aéreas te dan la opción de coger otro vuelo otro día, pero no cuando tú quieres y los precios pueden variar. Por todo eso, lo mejor para viajar seguro es irse a Hervás o similares.

En algunos pueblos con gracia, los hosteleros han multiplicado por cuatro su facturación. Los restaurantes llenan sus mesas y, si espabilan, pueden servir hasta dos tandas de menús. En el puente del 1 de noviembre, los alojamientos turísticos de España registraron una ocupación del 85% frente al 72% de 2019. Cuando salgan las cifras de este puente, veremos récords nunca imaginados, sobre todo en lugares como Extremadura, donde el tiempo, más o menos, ha acompañado.

El mundo rural acoge ya el 30% del turismo en España y lograr ese porcentaje en un país de sol y playa es toda una marca. El problema es que los pueblos son pequeños y si se ponen de moda, se produce una masificación que acaba provocando una decepción importante y negativa en el turista. En Hervás, ya digo, los fines de semana de otoño han sido apoteósicos. Las calles estaban llenas, los restaurantes, abarrotados, la vía verde parecía una calle mayor en día de fiesta y en algunos restaurantes, o reservabas una semana antes o no comías.

Si no gestionamos bien estas situaciones, moriremos de éxito, no son palabras mías, sino de vecinos de Hervás, que se pueden extender a pueblos de La Vera, Hurdes, Jerte y Gata. El turista se encuentra con el jaleo y recuerda negativamente la experiencia. Y el nativo se harta de las incomodidades y de salir a hacer un recado con el coche y, a la vuelta, no encontrar sitio para aparcar.

En algunos pueblecitos, están fijando aforos máximos: si el pueblo se llena, se pone a la entrada el cartel de completo. Supongo que es ilegal, pero está funcionando en localidades que solo dejan pasar con reserva de hotel o restaurante cuando el pueblo está petado. Y es verdad que el turismo deja dinero, pero también origina gastos y en algunos pueblos pequeños y no muy ricos, huelen la bancarrota cuando con exiguos presupuestos tienen que dar servicios al triple de población. Turismo rural, sí, pero con sentido.