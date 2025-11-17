El pueblo de Extremadura que transporta a la tierra de los Hobbits Una de las experiencias en hospedaje más mágicas de Europa sin salir de la región

¿Creías posible transportarte a la Tierra Media y vivir la experiencia completa de dormir como un Hobbit? Extremadura es conocida por ofrecer paisajes y experiencias únicas y este pequeño pueblo cerca de la Sierra de Gredos no se queda atrás.

A pocos minutos en coche de Villanueva de la Vera nos encontramos con 'La comarca de Veratton', una pequeña aldea rural que se ha convertido en un alojamiento único en España. La componen tres casas diferentes -La Costurera, El Druida y El Carpintero- como las de la saga de Tolkien, cada una con su parcela privada y conectadas por senderos.

Un escenario de película

Este proyecto comenzó en 2012 cuando Iryna Zhelvanava y Óscar Muñoz empezaron a buscar el terreno perfecto que se ajustara a esta original propuesta de alojamiento.

A partir de entonces, tuvieron muy clara su idea: conseguir la escapada perfecta a las casitas de 'El Hobbit' y con vistas al Pico Almanzor. Unas réplicas que ya son una realidad con estas casas estilo madriguera que se encuentran semienterradas con grandes puertas redondas y techos verdes. Su cuidado diseño bioclimático y artesanal, hace que esta obra también sea reflejo de sostenibilidad.

Turismo rural por La Vera

Pero vivir como un Hobbit no es lo único que ofrece este alojamiento. Su localización está cerca de las gargantas naturales de La Vera como la de Cuartos o la de Alardos donde poder hacer actividades como el barranquismo o rutas a caballo. Además de probar la gastronomía local y poder acudir a las distintas fiestas de interés cultural de los pueblos de alrededor.

Sin duda, un lugar de ensueño que permite disfrutar de todo el encanto del norte de Extremadura, admirando la inmensidad de sus parajes naturales.