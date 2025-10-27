El pueblo de Extremadura perfecto para visitar en otoño, según National Geographic Visitar este rincón en otoño es, según National Geographic, una oportunidad para descubrir una Extremadura auténtica, fuera de los circuitos más turísticos

Judit Molina Lunes, 27 de octubre 2025, 10:53 Comenta Compartir

Extremadura está llena de pueblos con encanto, perfectos para disfrutar en cualquier época del año. Ya sea bajo el sol del verano disfrutando de sus piscinas naturales o envueltos en la calma del invierno, sus calles, plazas y rincones históricos invitan a perderse. Con la llegada del otoño, muchos de estos municipios se transforman en auténticos cuadros de colores dorados y rojizos, ideales para el senderismo o simplemente ser fotografiados. Entre todos ellos, hay uno que ha captado la atención de los expertos internacionales.

Según ha publicado National Geographic, el pueblo de Galisteo, en la provincia de Cáceres, es un destino imprescindible para visitar en otoño. El medio destaca su muralla única en España, construida con cantos rodados del río Jerte y argamasa. Además, destacan que «en otoño, además, se rodea de caminos dorados, ocres y rojizos que la subliman y hacen las delicias de los amantes del senderismo».

La publicación señala también la importancia histórica de este lugar pues «desde su ayuntamiento la describen como «el mayor tesoro» en este pueblo de Cáceres, mientras que los medios locales afirman que «deja boquiabiertos» a los peregrinos que recorren la Vía de la Plata». La muralla de Galisteo, casi intacta desde su origen almohade a comienzos del siglo XIII, rodea completamente la villa medieval, ofreciendo un paseo que combina historia y naturaleza.

Además de su patrimonio, Galisteo permite disfrutar de la gastronomía tradicional extremeña y de los paisajes que rodean el Valle del Alagón. «Recorridos que transcurren entre encinas, alcornoques, olivos y un sinfín de árboles más que en otoño ofrecen un espectáculo cromático, al cambiar el verde por oro y grana, con banda sonora incluída, la del crujir de las hojas al pisarlas», así lo describen en la publicación de National Geographic.