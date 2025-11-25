En un pueblo de Extremadura se esconde la farmacia más bonita de España con una Navidad de ensueño Este pueblecito de Badajoz presume de tener la que está considerada la farmacia más bonita del país

Irene Toribio Martes, 25 de noviembre 2025, 13:23 Comenta Compartir

Zafra tiene mucho de lo que presumir este diciembre. Cuando su festividad 'De la Luna al Fuego', ya declarada de Interés Turístico Regional, acaba de ser reconocida por National Geographic como Mejor Patrimonio Cultural entre una larga lista de fiestas regionales, este municipio pacense tiene algo más que celebrar: una de sus farmacias está considerada la más bonita de España y su decoración navideña está acaparando todas las miradas.

Es prácticamente imposible pasar por allí y no detenerse a contemplarla. La farmacia Buzo, situada en la calle Huelva de Zafra, es uno de esos lugares que dejan claro que en Extremadura podemos presumir de cada rincón, por más recóndito que parezca. Y desde esta semana luce, si cabe, aún más bonita.

Su museo interior y esos azulejos que cubren la fachada se convierten, estos días, en auténtica magia gracias al toque dorado de la Navidad, que ha llegado por adelantado a este rincón zafrense.

Luces doradas serpentean por su imponente fachada con tres siluetas inconfundibles que presiden la escena: son Melchor, Gaspar y Baltasar, que han llegado ya a Zafra guiados por una estrella que nos descubre, en Buzo, un lugar mágico donde detenerse a disfrutar de cada detalle.