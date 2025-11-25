HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Farmacia Buzo, en Zafra CEDIDA: Isedex S.L.

En un pueblo de Extremadura se esconde la farmacia más bonita de España con una Navidad de ensueño

Este pueblecito de Badajoz presume de tener la que está considerada la farmacia más bonita del país

Irene Toribio

Irene Toribio

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:23

Comenta

Zafra tiene mucho de lo que presumir este diciembre. Cuando su festividad 'De la Luna al Fuego', ya declarada de Interés Turístico Regional, acaba de ser reconocida por National Geographic como Mejor Patrimonio Cultural entre una larga lista de fiestas regionales, este municipio pacense tiene algo más que celebrar: una de sus farmacias está considerada la más bonita de España y su decoración navideña está acaparando todas las miradas.

Es prácticamente imposible pasar por allí y no detenerse a contemplarla. La farmacia Buzo, situada en la calle Huelva de Zafra, es uno de esos lugares que dejan claro que en Extremadura podemos presumir de cada rincón, por más recóndito que parezca. Y desde esta semana luce, si cabe, aún más bonita.

Su museo interior y esos azulejos que cubren la fachada se convierten, estos días, en auténtica magia gracias al toque dorado de la Navidad, que ha llegado por adelantado a este rincón zafrense.

Luces doradas serpentean por su imponente fachada con tres siluetas inconfundibles que presiden la escena: son Melchor, Gaspar y Baltasar, que han llegado ya a Zafra guiados por una estrella que nos descubre, en Buzo, un lugar mágico donde detenerse a disfrutar de cada detalle.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Belén, limpiadora en Badajoz, sufre una agresión sexual: «Pensé, o salgo de aquí, o me viola»
  2. 2 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  3. 3

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  4. 4 Muere un hombre tras caer de una escalera en Talayuela
  5. 5

    El arqueólogo del Consorcio del Casco Antiguo renuncia dos días después de su nombramiento
  6. 6 Investigan a tres empresas por el uso fraudulento de la denominación de origen Pimentón de La Vera
  7. 7

    Condenan a 42 años de cárcel a la pareja que prostituía a mujeres en Nuevo Cáceres
  8. 8 Herida una mujer de 65 años tras sufrir un atropello en el puente Lusitania de Mérida
  9. 9

    Una parroquia de Badajoz se convierte en refugio ante la ola de frío
  10. 10

    Julio Herrera, el salmantino vinculado al tráfico de drogas en Plasencia, entre los 10 fugitivos más buscados del país

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy En un pueblo de Extremadura se esconde la farmacia más bonita de España con una Navidad de ensueño

En un pueblo de Extremadura se esconde la farmacia más bonita de España con una Navidad de ensueño