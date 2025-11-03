Este es el pueblo de Extremadura candidato a ser iluminado por Ferrero Rocher esta Navidad 17 pueblos competirán por ser el pueblo elegido para recibir la emblemática iluminación de Ferrero Rocher

Irene Toribio Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:14 Comenta Compartir

Ferrero Rocher, el icónico placer dorado de avellanas, crema de chocolate y crujiente barquillo, sinónimo del brillo de la celebración, lanza una nueva edición de su campaña 'Juntos Brillamos Más' para compartir esa luz con todo el territorio nacional. Esta iniciativa marca un hito que refuerza el compromiso de la marca con las comunidades que lo conforman y, por primera vez, incorpora una novedad histórica: se ha seleccionado un pueblo representante de cada comunidad autónoma, llevando la ilusión, su icónico brillo y el espíritu navideño a las 17 regiones del país.

De Extremadura, el pueblo elegido ha sido Fuente del Maestre, una candidatura que viven con especial ilusión en el pueblo pacense. La Concejala de la UPF Isa Chaves comenta «que ya es un premio en sí el que Fuente del Maestre esté entre las 17 candidaturas».

Con este nuevo formato, Ferrero Rocher amplía su alcance para celebrar la riqueza y diversidad de España. La iniciativa busca llevar la magia de la Navidad a más rincones que nunca, poniendo en valor el patrimonio, las tradiciones y el talento local de cada región.

Para brillar como nunca, el pueblo debe ser elegido por los votantes, que ya pueden apoyar a Fuente del Maestre votando en la web oficial de Ferrero Rocher.

Ampliar

Los pueblos que competirán en la duodécima edición de 'Juntos Brillamos Más' son:

Albaida (Valencia, Comunidad Valenciana)

Altafulla (Tarragona, Catalunya)

A Guarda (Pontevedra, Galicia)

Balmaseda (Vizcaya, País Vasco)

Bullas (Murcia)

Cómpeta (Málaga, Andalucía)

Consuegra (Toledo, Castilla-La Mancha)

Cudillero (Asturias)

Fuente del Maestre (Badajoz, Extremadura)

Graus (Huesca, Aragón)

Medina de Pomar (Burgos, Castilla y León)

San Vicente de la Barquera (Cantabria)

Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca, Islas Baleares)

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

Tejeda (Gran Canaria, Islas Canarias)

Torrelaguna (Madrid)

Viana (Navarra)

A lo largo de sus ediciones, 'Juntos Brillamos Más' se ha consolidado como una iniciativa de gran impacto social y mediático, despertando ilusión en cada municipio. Este impacto va más allá del orgullo local, convirtiéndose en un motor tangible para el turismo y la visibilidad.

Es un legado que la marca construye año tras año: en doce ediciones, Ferrero Rocher ha iluminado a más de 10 pueblos con miles de kilómetros de luz y muchísima ilusión compartida.

Con un representante por cada región, cada uno de los 17 pueblos se convertirá en embajador de su comunidad, mostrando al resto del país sus tradiciones, su patrimonio y sus atractivos únicos.