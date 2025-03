El pueblo o el eterno punto de partida

Es verano en Madrid. La fiesta del Orgullo de hace unas semanas transformó la ciudad en el desfile de la camiseta sin mangas, tribales, maromos ... morenos y calcetines altos de Nike. Es el uniforme homologado del Orgullo. Predominantemente blanco. Unos dirán que es por el calor, otros, que así resalta más el bronceado y que hay que amortizar el tatuaje. En fin, llegan también los guiris y, para evitar cruzarme con el oxímoron calcetín-chancla, uno se marcha al sur. También porque me mudo de piso y así me ahorro un dineral. Lo peor de vivir en Madrid es pagar por vivir en Madrid. Lo bueno es todo lo demás (menos Roberto Sotomayor).

Los que volvemos al pueblo dónde nos criamos, somos los que alguna vez dijimos que la casa de nuestros padres ya no es nuestra casa, que ya estamos independizados y tenemos nuestro propio hogar en ciudades elegantes y vistosas, lejos de pueblos pequeños; lejos, también, de amigos y familia. Los 'mientras vivas en mi casa, harás lo que yo diga' o 'cuando tengas tu casa, te compras un perro' hacen mella. Sin embargo, se termina volviendo. La casa de tus padres es, irremediablemente, el lugar al que siempre volver en forma de divorciado, buscando un chiquipark familiar para dejar a los niños en lo que te vas de vacaciones o para pasar nochebuenas familiares.

Nací en Azuaga, un pueblo de la Campiña Sur de Badajoz. Encabeza la villa una colina de la que sobresale un castillo ruinoso del siglo XIV (Castillo de Miramontes), del que cierta letra, de cierto pasodoble dice 'que ya no escucha'. Este problema auditivo no tiene tanto que ver con la incapacidad de este bien de interés cultural para mantenerse en pie por sí mismo, sino porque pocos son los que quedan en el lugar para escucharlo. El éxodo rural es un terrible enemigo de esta tierra.

Lo que más me gusta de un lugar son las personas, por eso veo complicado volver a Francia. Por eso, también, me suelen gustar poco los viajes de visitar monumentos y me suelo animar más a los de ir a beber con amigos. Beber tiene todo el aprendizaje que un treintañero necesita si se sabe a quién escuchar. Como decía el viejo indecente: todos necesitan un trago, solo que no lo saben.

Hay un rincón aquí que reúne todo lo anterior mencionado: libros, refrigerios, buena música y cosas que nunca esperaría uno encontrar en una tienda de libros. Es la Librería-Café Alejandría. Suena, ahora mismo, 'quizás, quizás, quizás', hay seis señoras haciendo punto en una mesa y dos más, en otra, probándose productos de cosmética. A sus costados, Lorca, Hemingway y Puzo escuchan que la nuera de la Agustina quiere hacer económicas y que su novio ya no le gusta y, agradecido, a uno le recorre la sensación de que todo está donde tiene que estar.

Pocas librerías hay que puedan mantenerse fieles, únicamente, al vetusto negocio del libro. Pérez-Reverte mencionaba en una entrevista que, si él fuera un chaval de veinte años, se dedicaría a escribir guiones de videojuegos. Es el futuro, Marti. Hay quienes defienden que la lectura está muriendo; yo, que ya está muerta. Algo caerá en desuso en tanto que haya otro medio más cómodo para adquirir aquello que se busca. Todo lo demás es romanticismo. Leer un libro terminará siendo un gesto similar a escuchar un disco de vinilo.

Este pueblo no fue siempre así. Según yo lo entendía, mucho antes de Omar Montes o Tamara Falcó, cuando Andrés Iniesta nos recomendaba poner la calefacción a veinticuatro grados, los grupos sociales eran tres muy sencillos: los rockeros, con su reglamentaria cresta, pantalones pitillos y su queja social, los raperos, con gorras de los Yankees de Nueva York y la chulería de un nuevo rico y, por último, la gente normal o pseudo pijo que aún no se atrevían con los náuticos. Así, solo teníamos que vestir como dictaban los cantantes para pertenecer a ese grupo y sentirte diferente. Una moda se resume en eso, sentirte especial, aunque no seas distinto del que tienes al lado.

No tardó en aparecer la moda Cani, que solo reivindicaba el poder dar palmas por la calle y con pulseras de oro falso sin miedo al ridículo. Se relacionaba directamente con el flamenquito (que no flamenco), con marcas como El Niño, que se conocía más por sus falsificaciones que por las originales o los pantalones Rotweiler. Todos sabíamos con dieciséis años que el mejor atuendo para una discoteca, donde aún se fumaba, era vestir un pantalón blanco.

No es cierto que el tiempo se estanque en un pueblo. Corre igual para unos y para otros porque, al volver, los que fueron bebés un día tienen carné de conducir ahora, los abuelos mueren, la gente te recuerda con dificultad y sientes haberte perdido tantas cosas porque en tu tierra nunca te dieron la oportunidad.