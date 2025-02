Serradilla, un pueblo dividido por su patrona

Antonio J. Armero Cáceres Jueves, 10 de marzo 2022, 07:09 | Actualizado 10:53h. Comenta Compartir

El asunto no está tanto en la calle como en las casas, preocupa más a mayores que a jóvenes, y ha impuesto en el pueblo si no el silencio, sí la cautela y la prudencia al hablar en público, incluso una clara querencia al anonimato. ... Hace poco más de un mes, a la parroquia de Serradilla le pidieron que cediera la escultura de Nuestra Señora de la Asunción para exhibirla en 'Las edades del hombre', la exposición que de mayo a diciembre mostrará en Plasencia lo mejor del patrimonio religioso extremeño. En principio, un trámite sencillo. Así ha sido en otros sitios. Pero no aquí. En este pueblo cacereño (1.503 habitantes) en el corazón del parque nacional de Monfragüe, esa solicitud ha dado pie a una polémica que incluye ya tres reuniones del consejo pastoral parroquial en un mes, una recogida de firmas y el amago de iniciar una segunda para responder a la primera.

«Me gustaría ayudarle dándole mi opinión, pero es que solo sé lo que me ha contado mi hija, que se quieren llevar a la virgen y que han dicho que si no la dejamos el pueblo se quedará sin cura y que están recogiendo firmas en los comercios...». La vecina que barre la calle a la altura de su casa está informada, pero a la hora de dar su opinión , se echa a un lado con extraordinaria amabilidad. Y algo parecido ocurre con otros paisanos. «A ver qué pasa al final», contestaban dos de ellos el pasado martes. Desconocían que para orgullo de unos e indignación de otros, ya hay una decisión tomada: la talla se cederá. Está por ver si así se cierra esta disputa que vivió su primer episodio el pasado 15 de febrero. Ese día, el padre Jorge Trinidad convocó al consejo pastoral parroquial, algo así como la junta directiva de la iglesia local. Antes de la pandemia de covid-19, este órgano se reunía cada trimestre, y durante ella, una vez al mes. En él hay representantes de Cáritas parroquial, la cofradía de Monfragüe, el coro, las catequistas, quienes cuidan altares, capillas y ermitas, adoración nocturna, pastoral de enfermos, consejo de economía y ministros de la eucaristía. En ese encuentro, el párroco les dio la noticia: la Diócesis quiere que la imagen de la patrona se exponga en Plasencia. Y se desató la tormenta. El precedente de 'Enclave 92' A más de dos no les sorprendió demasiado, porque algo similar ocurrió hace 30 años, cuando se pidió la misma obra para una exposición en Mérida con motivo de 'Extremadura enclave 92', el programa de actos elaborado por la Junta para conmemorar el quinto centenario del descubrimiento de América. Entonces se armó un jaleo mayor que el de estos días, y el resultado fue que la Virgen no salió del pueblo. Ampliar La talla es de 1749, del artista vallisoletano Luis Salvador Carmona, y está entre las más valiosas del Barroco extremeño. palma Ahora, la cuestión se ha gestionado de otra manera, concediendo voz y voto a los vecinos. El padre Jorge convocó al consejo pastoral parroquial, y a esa primera reunión acudió Antonio Luis Galán, ecónomo de la Diócesis de Plasencia y comisario de 'Las edades del hombre'. Él explicó en qué consistirá la exposición –lleva 25 ediciones y solo ha salido de Castila y León para ir a Madrid, Nueva York y Amberes–, respondió a las dudas que se le plantearon y ofreció garantías sobre el trato que se dará a la pieza. Entre otras cuestiones, detalló que la Fundación Las Edades del Hombre contrata un seguro a todo riesgo, que cubre cualquier incidente desde que se quita el primer clavo hasta que este vuelve a su sitio (por eso a estas pólizas se les suele llamar 'de clavo a clavo'). Ese encuentro inicial concluyó con el acuerdo de concederse más de dos semanas para reflexionar y para que cada miembro del consejo pudiera consultar el asunto con quien estimase oportuno. El 22 de febrero se celebró una segunda reunión, ya para votar. El resultado fue de ocho apoyos a la cesión y cinco noes. El alcalde, neutral En ese segundo encuentro participó el alcalde. «Dije que agradecía al padre Jorge la invitación para representar al Ayuntamiento –explica Francisco Javier Sánchez, del PSOE–, pero dejé constancia de que el Consistorio no participaría en ninguna votación del consejo pastoral parroquial, al igual que la parroquia no participa en las decisiones del Ayuntamiento». «El Consistorio respeta lo que el consejo acuerde, y quiere permanecer en una posición tan neutral que ni siquiera va a opinar», amplía el regidor. «Algunos vecinos –concluye–, se quejaron de que el Ayuntamiento no interviniera, y yo les expliqué que esa neutralidad no significa que nos desentendamos del asunto. Significa que respetamos la independencia de la Iglesia, que tiene sus propios órganos de decisión». Entre 48 y 72 horas después de que se conociera el resultado de la votación, ya se había iniciado en varios comercios de la localidad la campaña de recogida de firmas oponiéndose a la cesión de la talla, del año 1749, obra del escultor Luis Salvador Carmona y considerada un referente del Barroco extremeño. El motivo alegado en ese folio que recoge DNI y firmas es «su valor incalculable e insustituible si sufriese algún tipo de percance». Los defensores del no recuerdan que la talla la pagó el pueblo –en concreto, su Hermandad de labradores–, y citan el miedo a que a le ocurra algo dada su fragilidad y que siete meses sin ella en el templo es demasiado tiempo. Unos días después de iniciarse la recogida de firmas, se divulgó que ante la reacción de una parte de la localidad, la Diócesis había optado por no mover a la Virgen. Se dijo también que en supuesta represalia por esta falta de colaboración, había decidido trasladar la sede parroquial a Mirabel (669 residentes, a once kilómetros de Serradilla en dirección a Plasencia), con lo que el pueblo se quedaría sin curas ni oficios religiosos excepto funerales. «Es totalmente falso –afirma la Diócesis– que en nuestro nombre se vayan a prohibir los actos religiosos en Serradilla». Los contrarios a la cesión argumentan «su valor incalculable e insustituible si sufriese algún tipo de percance» Para intentar zanjar la polémica se convocó la tercera reunión, celebrada el pasado día 4 y en la que se anunció que la talla se cedería. «Estamos muy agradecidos a la parroquia de Serradilla», afirma el Obispado, que muestra su «respeto profundo» por quienes se oponen a que la talla salga del templo. «Mi opinión, primero como persona y luego como sacerdote, es favorable a que la parroquia participe en esta exposición», dice el padre Jorge, un mexicano curtido en mediaciones mucho más difíciles que esta porque durante años fue cura en la diócesis de san Cristóbal de las Casas (Chiapas), una zona marcada por años de enfrentamiento armado y negociaciones entre la guerrilla zapatista y el Gobierno. «Sabemos de la valía de la talla, y de la devoción que muchos la tienen, pero creo que es bueno colaborar a enriquecer esta exposición y a la vez promover el arte y la cultura de Serradilla», reflexiona el párroco, que expresa su disposición a responder cualquier pregunta de los partidarios del no y se muestra agradecido a los defensores del sí. Entre estos últimos está Carlos J. Martín Díaz, un referente en el municipio porque lleva 31 años publicando la revista local 'El Migajón'. «Es penoso y lamentable que no se sepa valorar lo que significaría que Serradilla pudiera participar en 'Las edades del hombre'», recoge en su editorial el último número de 'El Migajón', que incluye un relato pormenorizado de todo lo que ocurrido en el último mes en torno a la talla de la patrona. «Deberíamos estar orgullosos de mostrarnos al mundo en una ocasión única», amplía Martín, que en ese texto lamenta «la hipocresía» que supone negar la cesión de la imagen de la virgen y luego no pisar el templo más que en los funerales.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Plasencia

Serradilla

Extremadura