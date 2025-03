Álvaro Rubio Cáceres Jueves, 13 de enero 2022 | Actualizado 14/01/2022 08:58h. Comenta Compartir

Bernardo Silveira falleció de covid en Cáceres el 31 de marzo de 2020, en los inicios de la pandemia. Sus seis hijos no pudieron estar junto a él en los últimos momentos de su vida. Por aquel entonces no se permitía la entrada a los hospitales y muchas familias vieron cómo sus seres queridos se marchaban para siempre sin un adiós. «No pudimos despedirnos de mi padre como queríamos», recuerda Gema, una de sus hijas.

Desde entonces, casi dos años después, en la plaza de Colón de Cáceres, no hay día que falte un ramo de flores. Lo ponen los familiares de Bernardo porque ese era su rincón favorito de la ciudad, en el que pasaba muchas de sus tardes. «El ramo lo suele cambiar mi hermana. Es nuestra particular forma de recordarle», comenta Gema.

Cuando echa la vista atrás es duro. «Fueron momentos difíciles», añade. Bernardo ingresó por otras patologías en el hospital San Pedro de Alcántara el día que empezó el primer estado de alarma. Mejoró y le dieron el alta. Sin embargo, ya en casa, empezó a tener fiebre y problemas respiratorios. A finales de marzo se intentaba agarrar a la vida con muchas dificultades para respirar. Así que le volvieron a ingresar. «Esos días fueron de preocupación máxima. Fueron muy duros porque no pudimos estar con él. Preguntaba por nosotros y no entendía por qué no podíamos estar con él», comenta Gema.

«Estuvo en la planta covid en la que no pudimos entrar y cuando falleció tampoco se podían organizar funerales. Simplemente la funeraria nos avisó cuando iban a sacar el ataúd y lo pudimos ver de lejos», recuerda Gema. «No poder estar con él esos últimos días es lo que más nos pesa».

Sentimientos muy parecidos tienen todos aquellos que perdieron un ser querido en la primera ola de la pandemia en esta comunidad autónoma. Solo en esos meses del año 2020 fallecieron más de medio millar de extremeños.