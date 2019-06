Tras cualquier tipo de confrontación, una de las cosas más importantes que deben quedar es el convencimiento inequívoco de que el juego ha sido limpio al cien por cien. Sólo de esta manera, sabiendo el ganador que su victoria ha sido justa, podrá disfrutar plenamente de los beneficios y/o funciones que la victoria le haya reportado sintiéndose totalmente legitimado para recibirlos o ejercerlas, respectivamente. En caso contrario, por muy pocas tripas que tenga el tramposo, siempre le pesará la losa del engaño en el fondo de su conciencia. Porque aunque haya gente cuya conciencia parezca no tenerlo -fondo, digo- todos tenemos en el suelo del alma un espejo que, más tarde o más temprano, reflejará nuestras indignidades, y estas nos harán sufrir tormento, por muy en secreto que las guardemos.

En el extremo opuesto, en el de los perdedores, nada pasará si no se llega a descubrir el engaño. Los más honrosos tratarán de cerrar sus heridas cuanto antes y seguirán su camino, aunque este sea equivocado. También habrá 'elegidos' no electos que seguirán eligiéndose a sí mismos y continuarán en el empeño de seguir en lo mismo, siempre que tal actitud les reporte sustanciosos beneficios sin dar un palo al agua. Habrá de todo, pero no protestarán.

Ahora bien, si se descubre la falacia otro gallo cantará. La reacción lógica e inmediata del perdedor será la de deslegitimar al vencedor fraudulento. Que, por otro lado, ya lo estará ante la opinión pública, per se, si el juego sucio ha transcendido.

En nuestra ciudad ha pasado y nos hemos enterado. Este periódico daba la noticia: «La Junta Electoral detecta que un interventor del PSOE votó dos veces en Badajoz». Esta persona nos ha tratado de engañar a todos. Con su actuación pretendía dar la victoria, fraudulentamente, al partido al que representaba ese día. No hay margen alguno para pensar que podría tratarse de un error. Si efectivamente este señor depositó su voto para las elecciones europeas, autonómicas y municipales en dos mesas diferentes, en la que intervenía y en la que está censado, su intención está más que clara. Todo el mundo sabe que sólo se puede votar una vez.

Es grave que cualquier ciudadano trate de alterar los resultados electorales por cualquier medio, pero lo es mucho más si esa persona ha sido designada por un partido político, precisamente, para vigilar la regularidad de las votaciones. Pero lo más importante es que hay una incógnita aún por despejar: no sabemos si este interventor actuó motu proprio o seguía la consigna de alguien.

Corresponde al PSOE, que fue quien lo nombró, aclarar urgentemente este extremo. Pero no basta con negar cualquier maniobra del partido en tan deleznable acto. Es necesario que los ciudadanos sepamos quién es el 'bivotante', además de si ha sido un caso aislado, para saber por dónde van los tiros. No me llamen tiquismiquis, pero después de tantos errores detectados en los recuentos definitivos, y con los antecedentes electorales del actual mandamás del PSOE, Pedro Sánchez, sorprendido en la intimidad con tres urnas tras un panel, en un congreso de su partido, uno anda un poco mosqueado.