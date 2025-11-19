Publicada la ampliación del horario de cierre de los bares en las fiestas navideñas El DOE recoge este miércoles la prórroga de dos horas durante ocho madrugadas, de una hora para otras dos y el permiso para abrir toda la noche en las de Navidad y Año Nuevo

M. Fernández Cáceres Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:00 | Actualizado 10:12h. Comenta Compartir

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este miércoles la resolución en la que se autoriza la ampliación del horario de cierre de los establecimientos públicos con motivo de las fiestas de Navidad, Año Nuevo y el Día de Reyes.

De este modo, los bares y locales de ocio nocturnos podrán ampliar dos horas el horario de cierre durante las madrugadas que transcurren entre los días 12 y 13 de diciembre y 13 y 14 (fin de semana de la segunda semana del mes), 19 y 20 de diciembre y 20 y 21 (tercera semana), y 26 y 27 de diciembre y 27 y 28 (cuarta y última semana del mes).

También se ampliará la madrugada del 3 al 4 de enero, así como la del 5 al 6 (primer domingo y martes del mes, éste último Día de Reyes).

Respecto a las madrugadas que transcurren entre los días 11 y 12 de diciembre y 18 y 19 de diciembre (de los jueves a los viernes de la segunda y tercera semana del mes), los establecimientos podrán sumar una hora más al cierre habitual.

Además, podrán permanecer abiertos durante toda la noche durante las madrugadas del día 24 al 25 de diciembre, Navidad, y la del 31 de diciembre al 1 de enero, Año Nuevo.

La resolución, firmada por el secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil, aclara como otros años que la ampliación no afecta a las terrazas. «Beneficiará al interior de todos los locales que operan en la comunidad, pero no así a las terrazas, que seguirán operando en el mismo régimen horario del resto del año, habida cuenta de las peculiaridades de su régimen específico, objeto de regulación en diferentes normas y resoluciones municipales, motivo por el cual no se interviene en su régimen horario», recoge el documento.

Temas

Extremadura