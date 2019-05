El DOE publica los docentes admitidos en la lista de espera del cuerpo de maestros Clase en sexto de Primaria:: / HOY Se abre un plazo de diez días para acreditar méritos o presentar reclamaciones REDACCIÓN Lunes, 20 mayo 2019, 16:33

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado este lunes la resolución por la que se aprueban las listas provisionales de docentes admitidos y excluidos en el procedimiento para la integración por primera vez en las listas de espera del Cuerpo de Maestros y para la actualización de los méritos de quienes ya forman parte de las mismas Las listas provisionales, ordenadas por especialidades, especifican, en su caso, los motivos de exclusión. Se pueden consultar en internet a través de la web https://profex.educarex.es.

Los aspirantes que hayan sido excluidos pueden subsanar la falta cometida o acompañar los documentos necesarios en el plazo de diez días hábiles. Asimismo, los docentes admitidos tienen el mismo plazo para complementar la acreditación de aquellos méritos que la Comisión de Baremación entiende que no están suficientemente acreditados. Aquellos méritos que no sean subsanados dentro del plazo establecido, no serán objeto de valoración.