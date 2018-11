Abierto el plazo para solicitar el concurso de traslados de los cuerpos docentes El pasado curso solicitaron el concurso de traslado 2.712 docentes en la región y se adjudicaron 709 traslados REDACCIÓN Martes, 6 noviembre 2018, 12:55

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes las convocatorias de concurso de traslados, de ámbito estatal, correspondiente a los cuerpos de funcionarios docentes de Extremadura. Antes, el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó el pasado miércoles, 31 de octubre, la convocatoria del concurso de traslados de funcionarios docentes, para la provisión de plazas vacantes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, y Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño.

Asimismo, también ha convocado el concurso de traslados para los Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación Profesional, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros, así como de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación.

El plazo de presentación de solicitudes y documentos será entre 6 y 27 de noviembre de 2018, ambos inclusive. La toma de posesión en los nuevos destinos que se obtengan de acuerdo con lo dispuesto en esta resolución tendrá lugar el 1 de septiembre de 2019.

La Consejería de Educación y Empleo realiza un nuevo concurso de traslados de ámbito nacional tras el último de estas características, que fue el curso 2016/2017.

Las plazas que se convocan serán, al menos, las vacantes existentes o que se produzcan hasta el 31 de diciembre de 2018 en las plantillas orgánicas de los centros previstas para el curso 2019/2020, así como aquellas que resulten de la resolución del concurso en cada cuerpo por el que se concurra, siempre que en cualquiera de los casos la continuidad de su funcionamiento esté prevista en la planificación educativa y en función de los criterios de estabilidad del profesorado en un mismo centro.

Como novedad, esta convocatoria se incrementa la puntuación por la participación como miembro de los tribunales de los procedimientos selectivos de ingreso o acceso a los cuerpos docentes.

Asimismo, los interesados, al cumplimentar la solicitud, podrán ver la relación de méritos de oficio que le constan a la Administración y que por ello van a ser computados.

No serán objeto de concurso las plazas cuyo funcionamiento no se encuentre previsto en la planificación escolar o cuando, de forma motivada, se establezca la no inclusión en el concurso. Tampoco serán objeto de provisión las resultas de puestos correspondientes a funcionarios que están impartiendo materias no lingüísticas en centros con secciones bilingües.

La determinación provisional y definitiva de estas vacantes será objeto de publicación en el Portal del Docente de Extremadura http://profex.educarex.es/profex/ (Plantillas), así como en el DOE.

El pasado curso solicitaron el concurso de traslado 2.712 docentes y se adjudicaron 709 traslados. De los adjudicados, 382 pertenecían a profesores de Secundaria y 327 al cuerpo de Maestros.

En el último concurso de traslados de ámbito estatal, curso 2016-2017, participaron 3.631 docentes en Extremadura y fueron adjudicadas 1.170 plazas. De ellas, 678 fueron del cuerpo de Maestros y 492, de Secundaria.