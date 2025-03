«El PSOE a veces me defrauda, pero no me voy a ir a votar al PP»

– Recientemente fue su 75 cumpleaños y en la celebración reunió a Felipe González y Alfonso Guerra. No quiere desvelar de qué hablaron, pero no ... me imagino que no dedicaran un rato a la reforma de la sedición y la malversación, del 'solo sí es sí', a un Gobierno socialista que se sostiene con pactos con los independentistas y Bildu...

–Me pareció que quienes participaron en ese cumpleaños hicieron una cosa muy importante, que es conseguir que dos personas que estaban enemistadas, hoy son amigos. Y eso desde el punto de vista emocional es muy importante. Yo llevaba intentándolo un par de años y fue mi mujer quien lo consiguió. Y no hablamos mucho de política, pero sí de temas familiares. Date cuenta de que Alfonso y Felipe llevaban años sin hablarse, sin verse. En un momento determinado charlamos del rumbo del partido. ¿Que el PSOE en estos momentos no es el partido en el que yo empecé militando?, pues sí, pero cuando yo empecé tampoco era el de la República. Pensamos que los partidos, en general, siempre tienen que satisfacer todos tus intereses, y creo que en algunas ocasiones defraudan, como las personas. Y a mí el PSOE a veces me defrauda, pero no me voy a votar al PP porque en el fondo, en el fondo, en el fondo, es el partido que defiende las cosas en las que yo creo: la libertad y la igualdad.

–¿Sí reconoce entonces en el PSOE los principios de antaño?

–Al menos no están borrados. Otra cosa es la táctica diaria, en la que yo no estoy muy de acuerdo. Yo hice la última campaña electoral, porque si me llaman acudo, y dije lo contrario de lo que está pasando ahora. Pero sí quiero decir a quienes nos lean que yo no les engañé. Yo dije lo que se decía en el partido en ese momento. Otros han cambiado y lo tendrán que explicar. Lo que dije lo sigo manteniendo.

–Que no se iba a pactar con los independentistas ni con Bildu.

–Eso es. Y sigo pensando que fue un error del PSOE y de Ciudadanos no haber hecho el gran pacto de centroizquierda. Por eso estoy tan preocupado por la desaparición de Ciudadanos, porque debe haber un partido de centro que sea capaz de evitar los extremos tanto para el PSOE como para el PP. Si no queremos que siga habiendo esto, en las próximas no deberemos votar de la misma forma. No puede ser que queramos votar con las tripas y pedir luego que se gobierne con la razón.