PSOE y Unidas por Extremadura critican el recorte en la ayuda de la Junta a Plena Inclusión

El recorte en la ayuda que la Junta le venía concediendo a Plena Inclusión Extremadura impide que la entidad siga adelante con su programa 'respiro ... familiar' para adultos con discapacidad intelectual.

Los dos grupos de la oposición, PSOE y Unidas por Extremadura, criticaron ayer este recorte y recordaron a la secretaria general de Igualdad, Ara Sánchez, que estas ayudas también refuerzan la conciliación en la región. No en vano, el programa 'respiro familiar' permite que adultos con discapacidad intelectual pasen unos días en periodos vacacionales en un espacio seguro para desarrollar actividades de ocio lejos de sus familias, con tranquilidad, seguridad y apoyos adecuados a sus necesidades, a la vez que da la posibilidad a sus familias de descansar y cuidar de su salud mental y física para poder seguir con la tarea de cuidadores el resto del año.

«Estas familias están agotadas, son cuidadoras las 24 horas al día los 365 días del año y necesitan por eso un respiro familiar, un descanso psicológico que es imprescindible», ha defendido el presidente de Plena Inclusión Extremadura, Pedro Calderón.

La queja de la federación, que aglutina a 29 asociaciones que en la región trabajan en favor de la personas con discapacidad intelectual, tiene 1.800 trabajadores y atiende a 4.700 familias, fue llevada en el día de ayer a la comisión por PSOE y Unidas por Extremadura, que criticaron la decisión de la Junta y destacaron la labor de Plena Inclusión.

Ara Sánchez, aunque reconoció que el asunto no es de su competencia, sino de la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de Salud, aseguró que «me consta que el programa va a seguir operativo». Pero no es así. La Junta ha recortado la ayuda a Plena Inclusión y su programa 'respiro familiar' no se va a seguir desarrollando.

La Dirección General de Servicios Sociales, como ha aclarado a HOY, va a poner en marcha un plan regional de 'respiro familiar', por lo que el servicio se seguirá prestando con un millón de euros. Pero ni la convocatoria se ha lanzado ni se conoce qué entidades podrán optar a la subvención ni cómo, cuándo y dónde los adultos con discapacidad intelectual serán atendidos y sus familias podrán disponer de unos días de descanso.