El PSOE tumba las comisiones sobre los contratos de emergencia y Monfragüe

Aunque el PSOE, con mayoría absoluta, no había adelantado el sentido de su voto, no fue una sorpresa que ayer no salieran adelante las dos comisiones de investigación que la oposición, en minoría, había solicitado sobre los contratos de emergencia y la gestión de Monfragüe.

La primera de ellas estaba promovida por el PP, y en ella pretendía analizar todos los contratos de emergencia realizados por la Junta y el sector público autonómico desde marzo de 2020, cuando se inició la pandemia, hasta la fecha, incluido el del transporte sanitario terrestre y otros sobre mascarillas y material contra la covid.

OTROS ASUNTOS Creex La consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, defendió que en un estado de derecho las subvenciones se otorgan de acuerdo con la ley, al ser preguntada si la Junta seguirá subvencionando a la Creex, uno de cuyos componentes, Coeba, está inmerso en una polémica porque no convoca comicios.

Tren La consejera de Transporte, Leire Iglesias, destacó la «inminente» puesta en servicio de la línea de tren rápido Plasencia-Badajoz, así como la llegada a la comunidad de los primeros trenes Alvia.

Racionalización de la Administración El proyecto de Ley de Racionalización y Simplificación Administrativa de Extremadura continuará su tramitación en la comisión correspondiente de la Asamblea tras superar ayer su debate de totalidad en el pleno. Entre otros aspectos, esta ley resolverá todos sus procedimientos en un plazo máximo de tres meses, tramitará los proyectos empresariales de forma integral y sustituirá el régimen general de licencias por las comunicaciones responsables. Está previsto que su aprobación definitiva sea antes del verano.

La oposición (PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura) votó a favor y el PSOE, en contra. Rechazada.

La comisión para aclarar actuaciones y, en su caso, depurar responsabilidades, por la gestión del Parque Nacional de Monfragüe desde el año 2020 fue solicitada por PP y Ciudadanos y apoyada por Unidas por Extremadura. Tenía, de fondo, los aprovechamientos hidroeléctricos por parte de Iberdrola de las aguas del Tajo y los métodos de control cinegético de especies como ciervos y jabalíes, y también fue frenada con el voto en contra de los socialistas, que dan por buenas las explicaciones que sobre ambas cuestiones se han dado en los últimos meses.

En el orden del día del pleno de la Asamblea de ayer también estaba, entre otras, una propuesta de impulso del PP, que buscaba la exención transitoria del pago de todas las tasas autonómicas a agricultores, transportistas y ganaderos hasta el fin de la crisis energética. Los socialistas justificaron su voto negativo en el plan nacional de ayudas directas y la bajada de impuestos aplicada ya por el Gobierno central.

Tampoco salió adelante la propuesta de Unidas por Extremadura de crear un estrategia extremeña contra la sequía en la que además pedía una moratoria para la creación o ampliación de regadíos.