El PSOE teme la «privatización del servicio» de ayuda a domicilio, pero la Junta dice que lo mantendrá con «equidad»

La portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad, Maricruz Buendía, denunció de manera pública la situación que atraviesan los 25 pueblos afectados por el ... cambio de sistema decidido por el Sepad para mantener en ellos la ayuda a domicilio, como prestación vinculada a la ley de dependencia, a finales del pasado diciembre. Y la consejera de Salud, Sara García Espada, días después, en la Asamblea, garantizó la continuidad del servicio con «coherencia y equidad», atendiendo dijo a «criterios objetivos de reparto», en función del riesgo de despoblación de las localidades.

Buendía asegura que a día de hoy, como ponen de manifiesto también los alcaldes de los pueblos afectados, «la continuidad de la ayuda a domicilio no está resuelta y nos tememos que el objetivo del Sepad sea privatizar el servicio». De hecho, dice la portavoz socialista, «ya está en ello, con el envío de cartas a usuarios para que se acojan a la prestación económica vinculada, es decir, que contraten la ayuda con una empresa privada».

Maricruz Buendía considera que «la privatización parece el objetivo porque la mayoría de los ayuntamientos, cuando el Sepad quiera resolver la situación, habrán renunciado a seguir prestando el servicio». Desde su punto de vista, «solo con este trasfondo se entiende una manera de actuar precipitada y sin planificación; si no da tiempo a modificar el sistema este año, pues que lo hagan para el próximo, pero siempre garantizando la continuidad de la ayuda a domicilio».

Especialmente, «porque no entendemos lo de los criterios objetivos de reparto», dice la portavoz socialista y corroboran los alcaldes. No, porque en los borradores no oficiales que el Sepad ha enviado aparecen las mismas cuantías con las que los ayuntamientos venían contando o son ligeramente superiores. «Nos darán casi 200.000 euros para este año, unos mil euros más que en 2023», zanja el alcalde de Olivenza.