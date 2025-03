El PSOE sobre los ceses en la Junta: «El Gobierno de Guardiola es un pozo de inestabilidad»

El PSOE de Extremadura mostró ayer su «inquietud y preocupación» ante los últimos cambios realizados por la Junta de Extremadura en la Dirección General de ... Turismo y la Secretaría General de Empleo, «al considerar que con ello vuelve a demostrarse la debilidad del Ejecutivo autonómico y conllevan falta de estabilidad para la región».

A través de una nota, los socialistas consideran que los ceses de la directora general de Turismo, Ana Isabel Domínguez, y de la secretaria general de Empleo, Celia Derecho, aprobados en el Consejo de Gobierno de este martes, «se han llevado a cabo con 'agostidad' y alevosía y tienen gran repercusión, puesto que afectan a materias muy determinantes para el desarrollo económico y futuro de la región extremeña. Dos motores económicos que no encuentran apoyo alguno en las políticas del PP y que ahora deberán empezar de cero y dejar atrás un año perdido», añade el PSOE y recoge Europa Press.

En este sentido, el PSOE regional pide que la presidenta de la Junta, María Guardiola, explique a los extremeños lo sucedido, pues además el PSOE sospecha que existen incompatibilidades que habrían forzado estos ceses. Por ello, los socialistas han registrado en sede parlamentaria una pregunta para conocer si existen casos de incompatibilidad y han pedido también un informe de conflicto de intereses al Servicio de Transparencia de la Junta de Extremadura«. Además el PSOE incide en que estos hechos ponen de manifiesto el motivo por el que Guardiola se negó a que los altos cargos compareciesen al inicio de la legislatura en la Asamblea.

«El gobierno de Guardiola va de cambio en cambio y no acaba de asentarse», recalca el PSOE en su nota, y recuerda que primero fue la dimisión de la consejera de Vox, Camino Limia, «por discrepancias con las órdenes que recibía desde Madrid y por impedirle desarrollar el proyecto de regadío de Tierra de Barros», y después llegó «el lamentable espectáculo del consejero-tránsfuga: me voy, pero 24 horas después me quedo en el sillón». Posteriormente, tuvo lugar la purga de algunos cargos de Vox y la conversión de otros, como la del consejero Ignacio Higuero.

«El Gobierno de Guardiola es un pozo de inestabilidad y eso no es bueno para la región. Extremadura necesita estabilidad política y social y eso con Guardiola no se encuentra», añade el PSOE.