El PSOE, sobre los abortos en el sistema público: «Extremadura no puede seguir siendo una excepción» La portavoz de Igualdad señala que en el año 2023 no se practicó ningún aborto en el Sistema Extremeño de Salud y que es la única comunidad en esta situación, junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla

La portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Soraya Vega, ha vuelto a poner sobre la mesa la preocupación creciente del PSOE por los derechos sexuales y reproductivos, así como la interrupción voluntaria del embarazo. «En Extremadura, hoy por hoy, ese derecho no se garantiza. Y no es casualidad», ha denunciado. En esta línea, ha exigido al Gobierno regional que las mujeres extremeñas puedan abortar en el sistema público. «Les exigimos que cumplan la ley. Los derechos de las mujeres no son opcionales ni negociables. Y Extremadura no puede seguir siendo una excepción».

La diputada socialista señala a través de una nota que en el año 2023 no se practicó ningún aborto en el Sistema Extremeño de Salud y que Extremadura es la única comunidad en esta situación, junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. «Esto significa que todas las mujeres que decidieron interrumpir su embarazo fueron derivadas a clínicas privadas. Una vulneración clara del espíritu y la letra de la ley», ha explicado.

«Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Esto no es una opinión, es un hecho reconocido a nivel internacional. Hablamos del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, sobre la maternidad, a recibir educación sexual integral, a acceder a métodos anticonceptivos y, por supuesto, a abortar en condiciones de seguridad en el sistema público de salud», ha añadido Vega.

La portavoz de Igualdad ha recordado que el Partido Popular lleva décadas oponiéndose al aborto y ha denunciado que, aunque el Gobierno de María Guardiola pareció comprometerse hace un año con la ley, la propuesta ha quedado en papel mojado. «Hace apenas un mes votaron en contra de una propuesta de la oposición para que en 2025 Extremadura contara con un registro de objetores de conciencia que permitiera organizar adecuadamente la prestación del servicio. No hay excusas. El Ministerio de Sanidad ha proporcionado el protocolo, solo falta voluntad política», ha afirmado con contundencia. «Mientras tanto, sus portavoces hablan de comités de expertos en bioética que ni aparecen en la ley. Es una maniobra de distracción más. Se trata de dilatar, entorpecer y bloquear un derecho reconocido», ha añadido.

La diputada también ha criticado lo que ha definido como doble discurso del Partido Popular en fechas como el 8M: «Cinco días después de vestirse de morado para la foto, votan en contra de la salud sexual de las mujeres. Eso no es feminismo. Ser mujer no le convierte en feminista. El feminismo se demuestra con hechos, con leyes y con políticas públicas».