El PSOE respaldará al candidato del PP en sustitución de Elena Nevado para que Vox no entre en la Mesa de la Asamblea

El grupo parlamentario del PSOE no presentará ningún candidato para sustituir a la popular Elena Nevado en la Mesa de la Asamblea. «Vamos a apoyar ... al candidato del PP, nuestros votos van a servir para sustituir a Nevado sin que el PP dependa de Vox y así mantener la situación que se da en la Mesa desde el inicio de la legislatura», ha anunciado esta mañana Eva María Pérez, vicesecretaria general del PSOE.

Cabe recordar que la falta de acuerdo entre PP y Vox impidió entonces que los socios de gobierno se hicieran con la Presidencia de la Mesa, que ocupa la socialista Blanca Martín, y también la entrada de los de Abascal en la misma. Ahora, con la elección de Elena Nevado como eurodiputada, se abre la posibilidad de que la ultraderecha extremeña acceda al órgano. Es lo que ha venido reclamando Vox, en cumplimiento del pacto de gobierno que tienen, y a lo que se ha negado hasta el momento el PP.

Ambos partidos tienen pendiente la negociación y los socialistas, con el ofrecimiento de sus votos, buscan que no se altere la representación política en la Mesa y que Vox siga fuera de ella.

«Acabamos de ver los resultados de Francia (donde la ultraderecha de Le Pen ha ganado en primera vuelta), la amenaza está aquí y, por eso, no vamos a consentir que el PP dependa de Vox. No vamos a ser cómplices por omisión de un deber que va más allá de los intereses del PSOE», ha argumentado Eva María Pérez. No obstante, ha aclarado, «no lo hacemos por el PP, sino por Extremadura. La región necesita estabilidad política y certidumbre y esto lo aporta del PSOE».

Pero más allá del ofrecimiento, Eva María Pérez ha criticado con dureza la política de María Guardiola en cuanto a las personas con discapacidad intelectual y su posicionamiento «de postureo» con respecto a la central nuclear de Almaraz.

La vicesecretaria general del PSOE ha rechazado que el plan regional de 'respiro familiar' que proyecta el PP «deje fuera a las localidades de menos de 4.000 habitantes. ¿Qué le han hecho las personas vulnerables a Guardiola, por qué tienen menos derechos?». Para Eva María Pérez es una contradicción que en el debate sobre el estado de la región la presidenta extremeña volviera a defender políticas contra la despoblación y en favor de las poblaciones pequeñas, como el estatuto de mujeres rurales que anunció, y que después iniciativas como la del 'respiro familiar' no lleguen a quienes residen en las localidades de menos habitantes.

Justicia social

Un asunto en el que Pérez también ha criticado el retraso en la puesta en marcha del plan, «no estará hasta octubre y las familias con un adulto con discapacidad intelectual a su cargo no pueden esperar tanto», y el recorte en la ayuda a Plena Inclusión para poder mantener este verano su 'respiro familiar'. «Esto nos tiene que llevar a una reflexión», ha dicho la vicesecretaria general del PSOE. «Cuando se bajan impuestos a los menos que lo necesitan, se recorta en la prestación de servicios». Ha reclamado que el plan de respiro llegue a todas las localidades en tiempo y forma, «es un asunto de justicia social, no de caridad», y que se haga en consenso con los ayuntamientos y los servicios sociales y también con las entidades del tercer sector, «que son las que conocen la realidad y cuentan con una dilatada experiencia en la atención de personas vulnerables».

Por último, la vicesecretaria general del PSOE ha acusado a la presidenta extremeña de utilizar la central nuclear de Almaraz como otra «percha» para mantener su enfrentamiento con el Gobierno de Pedro Sánchez, «que es lo que da sentido a su existencia». Para Eva María Pérez, «Guardiola es una mala y triste copia de Ayuso» en busca de motivos con los que «lograr visibilidad en el PP, pero que no dan de comer a los extremeños». Desde su punto de vista, la presidenta de la Junta «hace bandera del no cierre de Almaraz porque no tiene proyecto y, por eso, en lugar de promover alternativas como ha hecho el PSOE, con la gigafactoría y la fábrica de cartonajes en el Campo Arañuelo, ha optado por la confrontación».

Para Eva María Pérez, la defensa que hace Guardiola de la central nuclear es solo «postureo». «¿Cuántas veces se ha reunido con las tres empresas de Almaraz o con el Gobierno para pedir que soliciten una prórroga? Ninguna», ha criticado tras dejar claro que «el PSOE defiende la continuidad hasta que haya una alternativa a los 2.900 puestos de trabajo de la central, porque nosotros nunca hemos cambiado de postura».