Un año después del 28-M, el PSOE renueva su foto en Extremadura

Ana B. Hernández Domingo, 2 de junio 2024, 07:36

El 26 de mayo de 2023, dos días antes de las elecciones del 28-M, en una entrevista en HOY, el entonces secretario general del PSOE, presidente extremeño y candidato a la Junta aseguró que si no revalidara el mandato, daría por terminada su vida política.

Guillermo Fernández Vara no pensaba entonces que esa posibilidad se fuera a producir, de la misma manera que sabía que repetir la mayoría absoluta no sería posible. Pero el puñado de votos por el que el PSOE venció al PP no fueron insuficientes para retener el gobierno de la Junta. Socialistas y populares empataron a 28 escaños, Unidas por Extremadura mantuvo sus cuatro diputados y Vox irrumpió con cinco en el parlamento regional como tercera fuerza política.

Las elecciones autonómicas precipitaron el cambio de foto en el PSOE de Extremadura. Lo que iba a ser el último tramo político de Guillermo Fernández Vara al frente del gobierno de la Junta y también, por estatutos, como secretario general del partido, se vino abajo cuando la noche del domingo 28 de mayo, en la sede regional de Mérida, los socialistas fueron conscientes de que acababan de conseguir la victoria más triste. Su ventaja sobre la novata candidata del PP, María Guardiola, valía para poco. La suma de los escaños de los conservadores y los de Abascal alcanzaba la mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura.

Pero antes de ello, en la misma noche electoral, Vara dio por finalizada su trayectoria política y su mandato en la federación extremeña, el que había iniciado 15 años antes. En contra de lo sucedido en 2011, la otra ocasión en la que los populares lograron descabalgar al PSOE de la Presidencia de la Junta, esta vez la pérdida del gobierno ha llevado aparejado un profundo cambio interno de liderazgo, caras, cargos y estrategia política.

Si una imagen vale más que mil palabras, de la veintena de cargos que aparecían detrás de un desolado Fernández Vara en su comparecencia en la noche electoral, ninguno es la persona que hoy lleva las riendas de los socialistas extremeños y muchos de ellos ya no tienen responsabilidades orgánicas. Por ejemplo, ninguna de las tres mujeres que acompañan a Vara en la imagen que ilustra esta información: ni Blanca Martín es presidenta del partido, ni Lara Garlito es vicesecretaria ni Marisol Mateos, secretaria de Organización. El PSOE tiene un año después del 28-M a su tercer secretario general en más de 40 años y Miguel Ángel Gallardo ha cambiado de manera radical la foto del partido.

Con el liderazgo fuerte y personalista por el que apuesta, Gallardo ha empezado a cumplir lo que anunció que haría, antes incluso de vencer en el proceso de primarias a Lara Garlito, y que ha caracterizado la trayectoria política que inició hace dos décadas como alcalde de Villanueva de la Serena. La elección de la ejecutiva regional fue la primera muestra de ello. También la remodelación que ha llevado a cabo en la dirección del grupo parlamentario marca el nuevo tiempo que quiere abrir.

Borrón y cuenta nueva

El nuevo líder de los socialistas extremeños ha optado por un borrón y cuenta nueva sobre el que avisó y para el que reclamó libertad de acción. Tanto es así que sus propios partidarios han recuperado su antiguo apodo de 'niño de la katana', para resumir una forma de hacer alejada de la integración que algunos socialistas extremeños reclamaron tras las primarias.

El también presidente de la Diputación de Badajoz y hoy jefe de la oposición pese a su no presencia, de momento, en el Parlamento regional, no gusta de dudas ni tibiezas en la fidelidad que le deben las personas que le rodean; en esa línea, ha optado por nombres de su confianza y otros de perfil bajo o sin más aspiraciones que ayudarle en su tarea política. Ya se verá si eso le reporta el éxito político que él da por seguro. Frente a quienes auguran una travesía del desierto al PSOE en Extremadura, él se ve presidente de la Junta en 2027.

En cualquier caso, lo que tiene por delante no es tarea fácil. Como toda marca que ha gobernado durante mucho tiempo, y los socialistas lo han hecho 36 de los 41 años de la autonomía, su labor de oposición se ve lastrada por todo aquello que no hizo el PSOE cuando tuvo oportunidad, a lo que se une la estrategia machacona del PP de dibujar una supuesta herencia socialista negativa en cualquier ámbito, no siempre ajustada a la realidad.

Pero Gallardo no ha formado parte de los gobiernos socialistas de la Junta y ha dejado claro que quiere ser más Ibarra que Vara o, lo que es lo mismo, que está dispuesto a expresar sus diferencias con las decisiones del gobierno central si entiende que no benefician a Extremadura y si además perjudican su aspiración de gobernar la Junta. Se lo dijo a Pedro Sánchez en la inauguración del congreso de Mérida, porque Gallardo tiene claro cómo le gustaría que fuera la próxima foto.

Los 12 meses de Guillermo Fernández Vara El adiós que dejó en el aire Guillermo Fernández Vara la noche electoral del 28-M solo se ha producido a medias. El expresidente de la Junta durante 12 años, no seguidos, y secretario general desde 2008 y hasta el pasado marzo, ya no forma parte del día a día de la política regional, pero no ha abandonado la vida pública. Su salto a la escena nacional como senador causó sorpresa y también suscitó alguna crítica aunque en voz baja. El partido, en cualquier caso, le ha prodigado muestras de respeto a su legado político y de cariño en el plano personal. En los últimos doce meses, además del revés político, también ha hecho frente a un cáncer del que se sigue recuperando, pero no ha impedido que retome su faceta de profesor universitario en Medicina Legal y Forense, una actividad que, como ha reconocido, le resulta muy gratificante.

