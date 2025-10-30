El PSOE ratifica por unanimidad a Gallardo para el 21-D: «Prevalece la presunción de inocencia, salvo que seas del PP»

M. Fernández Cáceres Jueves, 30 de octubre 2025, 08:47 | Actualizado 12:26h. Comenta Compartir

«Muy agradecido a la familia socialista extremeña que ha depositado su confianza en mí. Afronto este reto como siempre lo he hecho, con humildad y trabajo. Por nuestra tierra, por nuestra sanidad pública, por nuestros jóvenes, por nuestro futuro». Así ha valorado Miguel Ángel Gallardo, secretario regional del PSOE, su ratificación por unanimidad como candidato a la Presidencia de Extremadura en los comicios autonómicos del próximo 21 de diciembre por parte del Comité Regional.

Manuel Mejías, secretario de organización del PSOE en Extremadura, fue el encargado de anunciar ayer los acuerdos alcanzados en la reunión, convocada de forma extraordinaria tras el anuncio del adelanto electoral. «Frente al fracaso y la huida de María Guardiola, Miguel Ángel Gallardo ofrece estabilidad, seriedad y compromiso con esta tierra», señaló Mejías. «El PSOE de Extremadura sale unido a ganar y va a ganar», añadió. Gallardo encabezará la lista pese a estar procesado y sin la celebración de unas primarias, una excepcionalidad que recoge las normas de la formación y que se aplicará por falta de tiempo.

En lo referente a la cuestión judicial, el secretario de organización criticó la «doble vara de medir» del PP en el tema. «En democracia prevalece la presunción de inocencia, salvo que seas del PP. No pueden pedir respeto a la justicia para los suyos y al mismo tiempo intentar linchar públicamente a un adversario político».

Hay que recordar que Gallardo será juzgado por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por el caso Azagra, es decir, la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. La acusación popular, liderada por Manos Limpias, pide para el líder de los socialistas extremeños tres años de prisión, quince de inhabilitación para ejercer un cargo público y varias multas. Gallardo defiende su inocencia.

Mejías también calificó a Guardiola como «la presidenta de la mentira», aseguró que el PP «está asustado, sin rumbo y sin argumentos» y señaló que sus «ataques con miseria política tendrán una respuesta contundente en las urnas, con una amplia mayoría de votos al PSOE». Además, añadió que frente a la actual responsable de la Junta, «que nunca ha ganado nada» y que alcanzó la presidencia con un pacto con Vox, «está Miguel Ángel Gallardo, con seis mayorías absolutas en su ciudad (Villanueva de la Serena) y dos primarias internas».

En la reunión también se ratificó el comité de campaña de los socialistas extremeños formado por Mejías como coordinador general, Eva Pérez como responsable de programa electoral y comunicación; Juan Ramón Ferreira en estrategia y acción electoral, Virginia Borrallo como encargada de movilización, Julio Rodríguez y Jorge Amado como responsables del día D, Jana Cintas en asesoría jurídica, Federico González en campaña joven y Laura Sánchez en igualdad.

Carta a la militancia

Tras ser ratificado como candidato a la Presidencia del Gobierno regional, Gallardo ha enviado una carta a la militancia en la que llama a vivir esta etapa «con la ambición, con orgullo y con la fuerza que siempre ha caracterizado a este partido» y en la que apela a la movilización: «Cada conversación, cada puerta que toquemos, cada gesto cuenta».

El líder socialista en la región añade que «nosotros no tememos a las urnas. Nunca las hemos temido. Salimos a ganar. No por ambición de poder, sino por amor a esta tierra».