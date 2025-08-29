PSOE y PP se culpan de los fallos en las zonas catastróficas

Redacción BADAJOZ. Viernes, 29 de agosto 2025, 07:19 Comenta Compartir

PSOE y PP se culparon ayer mutuamente de que haya que haber subsanado el decreto por el que se declaran zonas catastráficas afectadas por los incendios y añadir cuatro más (Casar de Cáceres, la capital cacereña, Burguillos del Cerro y Azuaga) a los seis inicialmente incluidos (Jarilla, Llerena, Villar del Pedroso, Valdecaballeros, Caminomorisco y Aliseda).

Para el diputado socialista Jorge Amado, esta circunstancia es la demostración de que «Guardiola se encuentra desbordada». Ayer añadió que el gobierno central «va a solucionar el problema porque ya ha garantizado» a esas cuatro zonas que van a recibir ayudas.

Por su parte, el portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, indicó que «es una mentira más del PSOE», e incidió en que el error es atribuible a la Administración central y no a la Junta.