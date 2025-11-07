El PSOE se muestra «satisfecho» con la fecha del juicio a Gallardo La Audiencia Provincial fija la vista oral para después de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre y sentenciará si la Diputación de Badajoz amañó el puesto de trabajo para David Sánchez

El portavoz del Comité Electoral del PSOE de Extremadura, Antonio Rodríguez Osuna, mostró ayer la «enorme satisfacción» de la formación tras conocerse la fecha del juicio de su candidato, Miguel Ángel Gallardo, que tendrá lugar en febrero. Están satisfechos, dijo, por dos motivos: «Porque estamos plenamente convencidos de la inocencia de nuestro candidato, y segundo, porque este calendario judicial confirma lo que siempre defendimos, que el adelanto electoral en Extremadura solo tuvo el propósito político de evitar que la declaración de inocencia de Gallardo dañara las posibilidades electorales del Partido Popular» de cara a las elecciones autonómicas que estaban fijadas para 2027 inicialmente.

Osuña añadió que a partir de ahora «el PSOE de Extremadura continuará centrado en su labor política y en el contacto directo con la ciudadanía para construir una alternativa sólida y real para el próximo Gobierno de la Junta» con Gallardo como líder.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este viernes desde Brasil en la inocencia de su hermano después de que ya se haya fijado ya la fecha para el juicio oral en su contra.

«Lo he dicho en muchas ocasiones, creo que el tiempo pondrá las cosas en su sitio y evidentemente defenderé siempre la inocencia, en este caso de mi hermano, como defiendo también la inocencia de mi mujer», ha señalado Pedro Sánchez en rueda de prensa en la localidad brasileña de Belem.

Guardiola no cree «ético» que el socialista aspire a gobernar

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha señalado que cree que no es «muy ético» que Miguel Ángel Gallardo aspire a gobernar la comunidad autónoma cuando está a «un paso» de sentarse en el banquillo. Así, aunque ha indicado que no sabe cómo será el futuro judicial del candidato socialista en las elecciones del 21 de diciembre, la 'popular' ha dicho que la realidad es que el cartel de este partido en Extremadura es el de «un señor que está imputado y que está a muy poco tiempo de sentarse en un banquillo».

En una entrevista en Espejo Público de Antena 3, recogida por Europa Press, María Guardioá también ha señalado que la decisión de adelanto electoral en Extremadura no la ha tomado «en ningún caso pensando en encuestas ni en cálculo electoral», sino por «sentido de la responsabilidad» al no contar con presupuestos regionales para 2026.

