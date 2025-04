El PSOE dice que Extremadura perderá 111 millones de euros si no hay presupuestos generales

El PSOE de Extremadura alerta del riesgo que tienen la Junta y los ayuntamientos de la región de perder 111 millones de euros en los ... dos próximos años si no se aprueban en el congreso los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Este asunto ha sido abordado por los socialistas en la primera reunión de su Consejo Municipal, en el que se dan cita los alcaldes y portavoces del partido y que preside el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. «Pedimos a María Guardiola que interceda para que los diputados del PP en las Cortes voten sí a los objetivos de estabilidad, porque es algo que nos beneficia a todos y a lo que no debemos renunciar».

El regidor emeritense aclaró que, en caso de no aprobarse estos objetivos, «ciudades como Mérida perderán 3,8 millones de euros, Badajoz hasta 8,1 millones y Cáceres unos 4,9 millones de euros que no se podrán invertir en sanidad, educación o servicios sociales». Unos recursos que son más necesarios si cabe ante las nuevas competencias que la Junta quiere trasladar a las administraciones locales y que también se trataron en el Consejo Municipal del PSOE.

En este sentido, Rodríguez Osuna criticó que el Gobierno de Guardiola plantee ahora que el arreglo de los edificios educativos se cofinancie entre un 80% de la Junta y un 20% de los ayuntamientos. «Es un grave error porque los consistorios no tenemos competencias ni capacidad para acometer esas inversiones». Para el presidente del Consejo Municipal, «la Junta no puede hacer dejación de sus funciones; si no licita, ejecuta y programa las obras, ésas mejoras no se harán».

De la misma manera, el Consejo Municipal también abordó las dificultades de los ayuntamientos para desarrollar el primer Plan de Respiro Familiar, «que ha dejado fuera a 340 municipios de la región con menos de 4.000 habitantes».

Financiación local

Por otro lado, y en relación con los problemas de financiación de las administraciones locales, el presidente de la Fempex, el socialista Manuel José González Andrade, ha solicitado a la consejera de Hacienda, Elena Manzano, más dinero para los ayuntamientos porque «estamos asumiendo cada vez más competencias pero no estamos recibiendo más recursos para poder gestionarlas». Ha reclamado que la cuantía del Fondo de Financiación incondicionado esté dotado con al menos 76 millones de euros frente a los 45,8 actuales.

González Andrade también ha reclamado un aumento de fondos para aquellos Programas de Colaboración Económica Municipal (PCEM) que «están congelados mientras los ayuntamientos tienen que aportar cada vez más recursos«. Como ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio. »Hay una cantidad de dinero que llega a los ayuntamientos en función de las horas que se presta a cada usuario, pero no se tienen en cuenta otros asuntos como horas extras, periodos vacacionales o posibles bajas laborales de los trabajadores. Nada de eso se contempla y sí que tenemos que hacer frente a ellas los ayuntamientos«.