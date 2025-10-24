El PSOE descarta retirar su enmienda de totalidad a los Presupuestos como le pide el PP

La tensión entre el Gobierno regional y los grupos de la oposición se mantiene a la espera de que el martes se voten las enmiendas ... de totalidad presentadas por PSOE, Vox y Unidas por Extremadura contra el proyecto de Presupuestos para 2026 y se disipen las dudas sobre un posible adelanto electoral.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, instó a los tres grupos a retirar sus respectivas enmiendas de totalidad «si quieren tender la mano a seguir negociando».

«No se puede apelar al diálogo con una enmienda a la totalidad presentada. Eso sí que es un chantaje y un trampantojo al pueblo extremeño», afirmó Bautista en declaraciones recogidas por Europa Press.

El consejero de Presidencia apuntó que el Gobierno regional mantiene su «idea inicial» de contar con «unos presupuestos para el futuro o que el futuro lo decidan los extremeños».

Bautista lamentó que PSOE y Vox hayan pasado de «coincidir en algunas votaciones a acordar muchas de esas votaciones». A su juicio, existe «una pinza» y una «concertación de intereses para intentar derribar a un gobierno y a una presidenta que están consiguiendo obtener muy buenos datos» para la región.

«Tendrán que ser los extremeños los que le den la confianza a los que vienen destruyendo o a los que vienen trabajando y dialogando con sindicatos y con empresarios para intentar sortear esos cinco votos que nos faltan en el Parlamento», apuntó Bautista.

El PSOE mantiene su enmienda

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, mostró su sorpresa por las declaraciones de Bautista. «Después de comenzar estos presupuestos con un chantaje, presupuestos o elecciones, ahora se sigue jugando con el chantaje», afirmó. «No vamos a ceder ante chantajes, ni a aceptar un gobierno que no negocia, que no escucha y que no representa a la mayoría de extremeños. La enmienda a la totalidad se mantiene», añadió Álvarez.

Por su parte, el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, indicó que «la culpa de que no haya presupuestos es de Guardiola, la que se ha hecho una moción de censura con las tres enmiendas a la totalidad es Guardiola y la única responsable de si hay elecciones se llama María Guardiola».

También insistió en su rechazo a la política fiscal de la presidenta de la Junta. «Si ella pretende bajar los impuestos a las eléctricas de este país impidiendo así la equiparación salarial de los maestros y profesores que con el PSOE no cuente», aseveró.

Vox no desvela su voto del martes

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández, afirmó que las negociaciones con la Junta para aprobar los Presupuestos de 2026 «están rotas» porque así lo ha querido el propio PP «desde antes casi de que comenzasen».

En cuanto al sentido de su voto el próximo martes, ya que se necesita su abstención o apoyo para que salgan adelante alguna de las enmiendas de PSOE o de Unidas por Extremadura, explicó que «nosotros no vamos a defraudar jamás a nuestros votantes», aunque no aclaró cuál será su posición.

Según recoge Europa Press, añadió que no sólo están preparados para ir a las urnas, sino que además tienen una «altísima expectativa» sobre el resultado en una convocatoria que, además, cree que obedece al «mandato» de Alberto Núñez Feijóo para ir a un «superdomingo electoral» en marzo.

Unidas por Extremadura no descarta la prórroga

En cuanto a Unidas por Extremadura, Joaquín Macías expuso que ve «muchas incertidumbres» con respecto al adelanto electoral y no descarta «ninguna posibilidad», incluso que finalmente sean prorrogados los presupuestos y Guardiola continúe gobernando en minoría.

«Estamos acostumbrados también a que cambie la opinión de la presidenta en el último momento», indicó. Y sobre Guardiola dijo que «no tiene ninguna habilidad para negociar».