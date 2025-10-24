HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 24 de octubre, en Extremadura?
El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, en el pleno del pasado jueves. J. M. ROMERO

El PSOE descarta retirar su enmienda de totalidad a los Presupuestos como le pide el PP

El Gobierno regional ha planteado a los grupos que renuncien a su rechazo a las cuentas para dar paso al diálogo

Juan Soriano

Juan Soriano

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:25

La tensión entre el Gobierno regional y los grupos de la oposición se mantiene a la espera de que el martes se voten las enmiendas ... de totalidad presentadas por PSOE, Vox y Unidas por Extremadura contra el proyecto de Presupuestos para 2026 y se disipen las dudas sobre un posible adelanto electoral.

