El PSOE descarta apoyar la enmienda a la totalidad de Vox para tumbar los presupuestos

La incógnita sobre el posible adelanto electoral en Extremadura se mantiene. La presidenta de la Junta, María Guardiola, lo ha ligado a la aprobación de ... los presupuestos de 2026 y por el momento el visto bueno a las cuentas está lejos, aunque todo hace indicar que su tramitación seguirá adelante. Ello dependerá de lo que ocurra mañana en la Asamblea, donde se someterán a aprobación las enmiendas a la totalidad que han presentado los tres grupos de la oposición. A expensas de la decisión que finamente tome Vox, el PSOE ha dejado claro esta mañana que no apoyará la enmienda a la totalidad de los de Abascal.

«¿Alguien puede pensar que nosotros apoyaremos la enmienda de Vox? Nosotros queremos a Extremadura», se ha preguntado y respondido la portavoz del PSOE regional, Isabel Gil Rosiña. La diputada ha criticado que el debate de las enmiendas «se plantee como un juego de trileros, porque lo que está en juego es el futuro de esta región», ha asegurado que su partido «defenderá con dignidad la alternativa que representamos», y ha rechazado analizar los posibles escenarios que se abren en función de lo que ocurra mañana en el pleno.

«Un mes después de que María Guardiola lanzara el chantaje (presupuestos o adelanto electoral), la sensación triste es que se pasó de frenada y que ahora está en un callejón sin salida», ha expuesto Isabel Gil Rosiña.

La diputada socialista responsabiliza a la presidenta de la Junta de la «encrucijada» en la que se encuentra la región. «La única responsable de la falta de estabilidad que hay es María Guardiola, una presidenta incapaz de llegar a acuerdos por su inconsistencia, baja talla como líder y poca autonomía frente a Feijóo y Génova».

Para el PSOE, «convocar elecciones no es bueno para la región en el ecuador de la legislatura», pero el problema es que «a la presidenta Extremadura le importa un bledo», ha dicho Gil Rosiña, que ha pedido que el pleno de mañana se retransmita por la televisión pública.

La portavoz socialista ha confirmado que el Gobierno regional no ha contactado con su partido para retomar la negociación de los presupuestos y que el último mensaje del PP al respecto es la petición de la retirada de las enmiendas. Un mensaje en el que esta mañana ha insistido el portavoz regional de esta formación, José Ángel Sánchez Juliá.

«El Gobierno ha hecho todo lo que tenía que hacer, que es presentar los presupuestos en tiempo y forma, y se ha sentado con los grupos parlamentarios para negociarlos. Se ha negociado, se ha hablado e, incluso, se les ha pedido que retiren las enmiendas a la totalidad. Y ahora vamos a ver si esa pinza de PSOE y Vox se produce mañana», ha declarado Sánchez Juliá.

Un paripé

El portavoz del PP cree que la responsabilidad de lo que ocurra en Extremadura es de la oposición y no descarta que «de nuevo la pinza entre PSOE y Vox, cada vez más coincidentes», tumbe los presupuestos.

Los socialistas han dejado claro que no apoyarán la enmienda a la totalidad de Vox, pero los de Abascal no han aclarado por el momento cuál será su postura, si propiciarán o no que no se continúe adelante con la tramitación de los presupuestos.

Unas cuentas que para Unidas por Extremadura no tienen más recorrido. La portavoz de la coalición de izquierdas, Irene de Miguel, ha insistido hoy en que el proyecto de presupuestos del PP «es una excusa para las elecciones anticipadas« y que, por tanto, aunque las cuentas pasen el trámite de las enmiendas a la totalidad, «los presupuestos están sentenciados».

«Lo están -ha argumentado- porque todos los puentes de diálogo con la oposición están actualmente rotos por la incapacidad del PP de plantear unas negociaciones honestas». De Miguel ha reiterado que «estamos ante un paripé que obedece a una estrategia nacional del PP, que la señora Guardiola sigue a pies juntillas».

«Feijóo estaba planteando el superdomingo electoral. El presidente de Aragón ya ha dicho que el adelanto electoral no es algo que contemple, pero aquí Guardiola no lo descarta porque obedece de manera leal al PP, olvidando los verdaderos intereses de Extremadura», ha concluido la líder de Unidas.