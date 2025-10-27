HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, en una imagen de archivo. HOY

El PSOE descarta apoyar la enmienda a la totalidad de Vox para tumbar los presupuestos

Unidas por Extremadura mantiene que las cuentas están «sentenciadas» y el PP insiste en pedir a la oposición que retire las enmiendas

A. B. Hernández

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:06

La incógnita sobre el posible adelanto electoral en Extremadura se mantiene. La presidenta de la Junta, María Guardiola, lo ha ligado a la aprobación de ... los presupuestos de 2026 y por el momento el visto bueno a las cuentas está lejos, aunque todo hace indicar que su tramitación seguirá adelante. Ello dependerá de lo que ocurra mañana en la Asamblea, donde se someterán a aprobación las enmiendas a la totalidad que han presentado los tres grupos de la oposición. A expensas de la decisión que finamente tome Vox, el PSOE ha dejado claro esta mañana que no apoyará la enmienda a la totalidad de los de Abascal.

