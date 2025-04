El PSOE denuncia los recortes en los Presupuestos de 2024 y las cesiones a Vox

El PSOE rechaza el proyecto de Ley de Presupuestos extremeños para 2024 porque considera que, pese a que crecen en 346 millones de euros, ... recogen recortes en varias áreas y cesiones a Vox, socio de gobierno del PP en la región.

La Asamblea de Extremadura acoge este viernes el debate de totalidad de la Ley de Presupuestos para el próximo año con las enmiendas presentadas por PSOE y Unidas por Extremadura. La consejera de Hacienda y Administración Publica de la Junta, Elena Manzano, ha defendido unas cuentas que alcanzan una cifra histórica, 8.127 millones de euros, y que permiten incidir en el gasto social, especialmente en sanidad, al mismo tiempo que rebajan la presión fiscal con la supresión en la práctica del impuesto de sucesiones. Asimismo, ha destacado que se han elaborado con déficit cero.

Manzano ha repasado las medidas más destacadas de las distintas consejerías, como la construcción de los centros de atención a víctimas de violencia de género, la creación de nuevos programas de cooperación municipal, las ayudas para autónomos y empresas, el aumento de fondos para dependencia y sanidad, el incremento presupuestario de la Universidad de Extremadura y la creación de un fondo de garantía de vivienda joven. También ha resaltado que el fomento de la cultura taurina contará con 700.000 euros más, lo que ha levantado el aplauso de los diputados de la oposición.

La enmienda de totalidad del PSOE ha sido defendida por la portavoz de su grupo, Soraya Vega, quien ha apuntado que los Presupuestos de 2024 empiezan a pagar las facturas a Vox. Frente a la herencia dejada por el Gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara, con proyectos industriales en marcha por valor de más de 20.000 millones de euros y con menos de 80.000 parados, considera que pesa la herencia del PP de Monago, de cuyo ejecutivo formó parte María Guardiola en una época en la que el desempleo pasó de 180.000 personas.

Para el PSOE, la presidenta extremeña ha elegido «la herencia del retroceso y los recortes», en la línea del PP «más rancio, aderezado con las añoranzas de la extrema derecha de Vox». Vega ha recalcado que las cuentas sólo crecen en 346 millones de euros a pesar de que los ingresos procedentes del sistema de financiación autonómica suben en 600 millones. También ha recalcado que crecen los fondos europeos y las transferencias finalistas del Gobierno.

Además, la portavoz socialista ha denunciado que, pese a que hay más dinero, las cuentas presentan recortes como la supresión de la gratuidad de los comedores escolares, las ayudas a la cooperación internacional, la memoria histórica y los fondos destinados a los agentes sociales y la concertación. Cuestiones que ha vinculado al apoyo de Vox.

Junto a esto, ha lamentado que el proyecto de Presupuestos no atiende a los problemas de la región en materia de empleo, aumento del déficit y subida de los precios. También considera que no afrontan la lucha contra la despoblación y la emergencia climática, y que además no plantean nuevas inversiones en infraestructuras.

Por ese motivo, el PSOE propone aumentar los Presupuestos para 2024, aprovechando la llegada de más fondos del sistema de financiación. También defiende una fiscalidad «más justa», con la supresión de medidas como la eliminación del impuesto de patrimonio. Asimismo, pide destinar más dinero a educación, empleo, cooperación internacional e infraestructuras; y recuperar la Consejería de Igualdad.

En su respuesta, Elena Manzano ha indicado que la enmienda del PSOE es injustificada y ha apuntado que los socialistas quieren recuperar las políticas que les han llevado a la oposición y que no han solucionado problemas como los servicios ferroviarios y la población en riesgo de pobreza.

La consejera de Hacienda ha destacado especialmente la gestión socialista de los fondos europeos del programa Feder 2014-2020. Según ha explicado, la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de suspensión e interrupción de pagos por incumplimientos en materia de gestión y control, lo que de entrada ya ha llevado a la pérdida de 38 millones de euros por correcciones financieras. «No pueden darnos ninguna lección de nada», ha apuntado.