El PSOE denuncia «la desigualdad y el ataque a la escuela rural» en el nuevo curso escolar

El secretario de Educación del PSOE extremeño, Francisco Amaya, aseguró ayer que la región se encuentra «ante uno de los peores inicios de curso académico ... de los últimos años».

Además del «caos de la adjudicación de los profesores interinos», el ex secretario general de Educación ha criticado la consejera Mercedes Vaquera hable de calidad y equidad «cuando se han reducido las rutas de transporte, cuando se vuelve a pagar por el comedor escolar y se ataca sin paliativos a la escuela rural».

«¿Por qué cuando la señora Guardiola dice que quiere que el dinero esté en los bolsillos de los extremeños no les dice que es a costa de la calidad de los servicios públicos, a costa de que tengan que sufragar derechos básicos como el avance de la gratuidad universal de las plazas de 0 a 3 años o la gratuidad de los comedores escolares?», se ha preguntado Fran Amaya.

El dirigente socialista ha lamentado que, a diferencia de otras comunidades, Extremadura haya rechazado fondos para habilitar nuevas plazas gratuitas de 0 a 3 años, «su modelo es el de la privatización, el de 200 euros al mes» ha dicho, y ha preguntado dónde están las inversiones del Gobierno de España en la región, «siete millones de euros para el refuerzo y el éxito educativo en este curso escolar de los que no tenemos ni rastro».

Pero para el secretario de Educación del PSOE, «el mayor desamparo que están viviendo los centros educativos en la región es el de profesores y alumnos de FP, la piedra angular de la cohesión social en Extremadura y sin hoja de ruta a estas alturas».

Francisco Amaya ha denunciado que desde junio del 2023 ya se sabía que había que desarrollar nuevos currículos educativos en FP y, sin embargo, a día de hoy ni están ni existe siquiera una orden de evaluación, «sino solo una instrucción que mantiene en un gran desconcierto a los profesores de esta formación».

«Desconcierto» de los profesores de FP

Además, Amaya ha achacado a la ausencia de una «hoja de ruta» en el gobierno regional de María Guardiola el «desconcierto» de los profesores de Formación Profesional y la «incertidumbre» que «reina» en los centros de enseñanza.

Una situación motivada al no existir, ha señalado, una orden de evaluación y «porque no se han desarrollado los currículos, porque todo lo han arreglado con una instrucción, y porque no existe una orden de equivalencias».

Así se ha referido a las equivalencias que se producen «al pasar de una reforma a otra», motivada por la Ley orgánica de Formación Profesional de 2002, lo que está provocando que en algunos centros educativos «todavía estén faltando profesores porque no saben las horas que tienen que cubrir».

En este sentido, ha señalado que las plantillas «no están completas» debido a que la consejera de Educación «ha decidido solventarlo cambiándole el nombre», ya que ha pasado de hablar de formación profesional a educación profesional saltándose así, ha dicho, una ley orgánica.

«Un claro ejemplo de desconocimiento y de ideas, pero sobre todo de hoja de ruta», que es los que los socialistas reclaman a la Junta.

Todo ello se traduce en que ahora mismo en los centros no hay ni «certidumbre» ni «seguridad», ha dicho, que es justo lo que necesitan al inicio del curso escolar para «saber a qué atenerse».