«El PSOE no va a decirnos con quién tenemos que pactar»

–Llega Feijóo con perfil de político moderado, pero se pacta en Castilla y León con Vox. ¿Por dónde va a salir este nuevo PP?

–Por el sentido común. Lo que no nos puede decir el PSOE es con quién tenemos que pactar cuando ... él pacta con Esquerra Republicana y con los filoetarras de Bildu, partidos que quieren romper este país. En segundo lugar, se olvidan pronto las cosas: el PP ya ha pactado con Vox, en el Ayuntamiento de Badajoz. Y en Andalucía hay un acuerdo de gobernabilidad. No había más alternativa que con Vox, pero recuerdo que con el primero que se sentó Mañueco fue con el PSOE. Yo respeto esa decisión. Será un gobierno de centro-derecha, es decir, del PP con un partido a su derecha, igual que el PSOE gobierna con gente que está a su izquierda y a su extrema izquierda.

–¿Qué recorrido le da a los partidos de la España vaciada?

–Ninguno, no creo que tengan mucho recorrido aquí. A mí nadie me puede decir que el PP no es un partido de la tierra, me ofendería. El electorado extremeño es muy sabio, concentra el voto en el PSOE y en el PP, no quiere inventos raros. La única alternativa en Extremadura sigue siendo el PP.

–¿Cree que los fondos europeos se están aplicando mal?

–Se están aplicando con opacidad, pero voy a decir algo que no he dicho hasta ahora: creo que hay que reprogramarlos por completo. Después de Ucrania hay que replantearlos. Se van a hacer los ERTE de guerra, se van a producir despidos por el conflicto; lo que enviamos a Bruselas ya no nos vale.