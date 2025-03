El PSOE critica que la Junta no apoye a los grupos de investigación de la UEx

Europa Press MÉRIDA. Lunes, 3 de marzo 2025, 08:04 Comenta Compartir

El PSOE extremeño alertó de que «la falta de apoyo» de la Junta a la investigación está «poniendo en riesgo la situación de los grupos de investigación de la Universidad de Extremadura», quienes, aseguró, «no reciben financiación desde la llegada del PP al Gobierno de la región».

El secretario de Universidad, Investigación, Desarrollo e Innovación del PSOE de Extremadura, Francisco Jesús Moral García, señaló que los grupos de investigación «no reciben financiación desde finales de 2022», ya que, indicó, «aunque la última convocatoria regional de ayudas fue publicada en agosto de 2024, a fecha de hoy aún no está resuelta».

El tiempo corre en contra

Dicha convocatoria tiene un periodo de ejecución que finaliza en diciembre de 2026, por lo que el año actual está «corriendo en contra y las ayudas continúan sin salir», según el PSOE extremeño.

«Estos años sin financiación han significado que muchas líneas de investigación, punteras en diversos ámbitos, hayan tenido que abandonarse o, en el mejor de los casos, paralizarse por la falta de recursos tanto para la continuidad del personal investigador contratado como para la adquisición de equipamiento», aseguró ayer el socialista.

Según recordó la formación, el pasado mes de septiembre de 2024 finalizó el plazo para solicitar la ayuda a los grupos y para que los investigadores solicitaran un proyecto de investigación o para la divulgación de los resultados de investigación.

Sin embargo, «desde entonces no se tiene noticia de la resolución de la convocatoria», insistió Moral agregando que «si no se resuelve pronto, casi la mitad del año 2025 no será hábil para, por ejemplo, contratar personal investigador de apoyo a los grupos de investigación o a los proyectos».