El PSOE critica el gasto de 7 millones en las elecciones autonómicas

El PSOE critica el gasto que deberá asumir la Junta de Extremadura por la organización de las elecciones del próximo 21 de diciembre. El Ejecutivo ... regional estima que los costes ascenderán a 7 millones de euros, 4,15 más que en la cita de 2023, debido a que por primera vez las autonómicas se separan de las municipales y por tanto el Gobierno central ya no participará en el proceso ni en su financiación.

El portavoz del Comité Electoral del PSOE de Extremadura, Antonio Rodríguez Osuna, ha señalado que las elecciones no se han convocado porque hubiera problemas en la tramitación de los Presupuestos de 2026, «sino única y exclusivamente por orden de Feijóo y por la soberbia y el capricho de Guardiola».

«Con esos 7 millones de euros se podrían haber hecho muchas cosas», como por ejemplo «haber abordado la gratuidad de los comedores escolares en nuestra región», así como «pagar más de la mitad del coste de los seguros agrarios» y construir un centro de salud o un colegio.

Rodríguez Osuna ha denunciado que, mientras esto ocurre, «seguimos viendo cómo utilizan las instituciones públicas a su antojo, siguen haciendo campaña electoral con presupuesto público de la comunidad autónoma».

El alcalde de Mérida ha acusado Guardiola de «faltar el respeto a los electores, haciendo el uso partidista que está haciendo día tras día de la Junta de Extremadura, que es de todos, no es suya». A su juicio, la presidenta de la comunidad está utilizando actos institucionales para anunciar obras o actuaciones que no ha ejecutado. «Se fue a anunciar obras de regadío. Es que no lo puede hacer. Claro, ¿por qué lo hace? Porque hay una complicidad de la Junta Electoral de Extremadura», ha denunciado.

«Parece que la Junta Electoral de Extremadura entiende que todo lo que está haciendo María Guardiola con fondos públicos no tiene ningún problema», ha añadido. «Si lo hago yo, ¿qué va a decir la Junta Electoral de Extremadura? ¿Nos va a tratar igual que a Guardiola o nos va a tratar de manera diferente?». Esta misma semana la Junta Electoral Central (JEC) ha obligado a la Junta Electoral de Extremadura a admitir una denuncia interpuesta por el PSOE contra María Guardiola por una entrevista concedida a una radio nacional.

Deterioro de servicios

Para Rodríguez Osuna, todo lo que está anunciando la presidenta en estos días de precampaña «lo hace desde la Junta de Extremadura, anunciando cosas que dice que va a hacer pero que no ha hecho en dos años».

El portavoz del comité electoral socialista ha denunciado que mientras se dedica a estos anuncios, «100.000 extremeños y extremeñas de la Campiña Sur llevan sin servicio de oftalmología desde noviembre».

De cara a los comicios del 21 de diciembre, Rodríguez Osuna ha asegurado que «hay que elegir entre dos modelos que están muy claros»: uno que defiende los servicios públicos y otro que pretende «desmontarlos, no atender con compromiso ni vocación el puesto de presidente de la Junta de Extremadura».