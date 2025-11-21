HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida y portavoz del Comité Electoral del PSOE extremeño. HOY
21-D | Elecciones en Extremadura

El PSOE critica el gasto de 7 millones en las elecciones autonómicas

Rodríguez Osuna acusa a la Junta Electoral de Extremadura de favorecer a Guardiola

Juan Soriano

Juan Soriano

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:40

Comenta

El PSOE critica el gasto que deberá asumir la Junta de Extremadura por la organización de las elecciones del próximo 21 de diciembre. El Ejecutivo ... regional estima que los costes ascenderán a 7 millones de euros, 4,15 más que en la cita de 2023, debido a que por primera vez las autonómicas se separan de las municipales y por tanto el Gobierno central ya no participará en el proceso ni en su financiación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    Habrá un radar de tramo en la avenida de Elvas de Badajoz
  3. 3 Vuelve la baliza V16 de Lidl que se agotó en horas: a precio reducido
  4. 4 Tres detenidos por gastar 8.000 euros en gasolina con una tarjeta de un centro de educación especial de Badajoz
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 La Junta Electoral Central obliga a la extremeña a examinar una denuncia del PSOE por una entrevista a Guardiola
  7. 7

    Tráfico ultima la preparación de los nuevos radares en Mérida, que funcionarán en 2026
  8. 8

    La Junta aprueba la ampliación hasta las 1.664 plazas para su oposición del próximo año
  9. 9 El protocolo de atragantamiento acaba de cambiar en 2025: así debes actuar según explica un técnico de emergencias
  10. 10 Estafan casi 10.000 euros a un vecino de Valverde de Leganés haciéndole creer que su hija necesitaba dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El PSOE critica el gasto de 7 millones en las elecciones autonómicas

El PSOE critica el gasto de 7 millones en las elecciones autonómicas