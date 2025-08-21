El PSOE critica el «deterioro» de los programas de atención a la infancia

La secretaria de Dependencia, Inclusión, Infancia y Familia del PSOE de Extremadura, Nayara Basilio, ha mostrado la «profunda preocupación» de su partido ante el « ... deterioro alarmante» que están sufriendo los programas de atención a familias en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la «falta de compromiso político y presupuestario» de la Junta.

«Estamos asistiendo a una degradación paulatina de servicios esenciales para la protección de la infancia y el apoyo a las familias en riesgo», ha afirmado Basilio, al tiempo que ha subrayado que «estos programas no son un lujo, son una red de contención que previene la violencia intrafamiliar, la pobreza estructural, el abandono escolar y la exclusión social».

Basilio ha criticado también que la Junta continúa destinando presupuestos «claramente insuficientes», se apoya en convocatorias anuales «sin continuidad que no cubren los mínimos necesarios y una «fuerte dependencia de proyectos puntuales». Y ha denunciado que «esta forma de gestión provoca inestabilidad en los servicios, genera incertidumbre entre profesionales y familias y limita seriamente el impacto de los programas».