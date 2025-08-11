El PSOE cifra en 430 millones de euros las pérdidas en inversiones en Extremadura El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Jorge Amado, señala que se debe a «la incapacidad, desidia y negligencia» del Gobierno regional que preside María Guardiola

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Jorge Amado, ha señalado que Extremadura ha dejado de invertir 430 millones de euros del presupuesto de 2024 por «la incapacidad, desidia y negligencia» del Gobierno regional que preside María Guardiola.

El diputado socialista ha explicado que de los 716 millones de euros presupuestados inicialmente en el capítulo 6 (inversiones reales), tan solo se han reconocido obligaciones por valor de 286 millones, según ha consultado en los datos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda en el avance de ejecución presupuestaria de la Junta de Extremadura. «Apenas se ha ejecutado un 39,97%, lo que representa la ejecución más baja de la historia autonómica en este ámbito», indica el PSOE en una nota de prensa que recoge Europa Press.

Amado ha considerado que este nivel de ejecución supone 27 puntos porcentuales menos que en 2023, cuando el presupuesto fue gestionado por el anterior gobierno socialista.

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, ha remarcado que esta situación es «especialmente grave, ya que las inversiones reales están directamente destinadas a la ejecución de obras públicas, infraestructuras, generación de empleo y dinamización económica».

Ha explicado que a pesar de que Extremadura está recibiendo «las mayores entregas a cuenta de la historia», concretamente en este ejercicio 4.700 millones de euros, Guardiola y su gobierno «están dejando pasar esta oportunidad histórica para transformar nuestra tierra».

«Por su inacción, Extremadura pierde 430 millones de euros que estaban destinados a mejorar la vida de los extremeños», ha añadido. Por este motivo, el PSOE alerta del impacto directo que esta «alta de inversión está teniendo sobre el tejido productivo regional, especialmente en pymes, autónomos y trabajadores, y advierte que el gobierno regional es »vago, sin rumbo y sin proyecto para Extremadura«.

«No solo no saben gobernar, sino que además ni cumplen lo que pactan. Este presupuesto fue fruto de un acuerdo con la ultraderecha de VOX, y ni siquiera son capaces de ejecutarlo. Su gestión es un absoluto fracaso», ha apostillado.

Amado ha añadido que, de no ser por las políticas del Gobierno de España, los efectos de esta «desastrosa gestión presupuestaria serían aún más devastadores» para la economía y el empleo en Extremadura. «Guardiola pasará a la historia como la presidenta que renunció a invertir en su tierra, por pura incapacidad», ha sentenciado.