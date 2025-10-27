El PSOE afirma que el adelanto electoral constata «el fracaso político de Guardiola»

A. B. Hernández Lunes, 27 de octubre 2025, 20:42 Comenta Compartir

El PSOE de Extremadura considera que la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 21 de diciembre supone «el reconocimiento explícito del fracaso político de Guardiola y de toda su legislatura». Tras conocer la decisión adoptada por la presidenta de la Junta, comunicada en una comparecencia a las siete de la tarde, los socialistas resumen que el tiempo que ha durado la legislatura «han sido dos años y cuatro meses perdidos para Extremadura».

El principal partido de la oposición cree que en este tiempo no ha habido ni un solo avance social ni un solo proyecto transformador. «Han sido dos años marcados por los recortes y los retrocesos en servicios públicos, en derechos y en oportunidades para la ciudadanía», ha valorado la formación que lidera Miguel Ángel Gallardo tras conocer el adelanto electoral.

Para los socialistas Guardiola no ha sido capaz de ofrecer estabilidad ni rumbo a la región en este tiempo porque «su gobierno ha estado más centrado en sobrevivir que en gobernar, más pendiente de contentar a la extrema derecha que de dar respuesta a los problemas reales de los extremeños».

La decisión de convocar elecciones anticipadas que ha tomado la presidenta, antes de la votación mañana en la Asamblea de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos, supone para el PSOE extremeño la confirmación de «la falta total de autonomía política de la señora Guardiola. Hasta que Feijóo no le ha dado permiso hoy en Madrid (con el que la presidenta extremeña ha coincidido en un acto), no ha podido dar el paso».

Delegada nacional

Por eso, para los socialistas, «una vez más queda demostrado que Extremadura no ha tenido una presidenta, sino una delegada del PP nacional».

Ante el adelanto que entrará en vigor mañana, con la disolución de la Asamblea, el PSOE asegura que afronta este nuevo tiempo «con responsabilidad y el firme compromiso de devolver a la región el rumbo, la estabilidad y el progreso que ha perdido durante esta legislatura fallida».

Aunque los socialistas consideran que «convocar elecciones no es bueno para la región en el ecuador de la legislatura», tal como esta mañana ha declarado la portavoz regional, Isabel Gil Rosiña, el secretario general del PSOE extremeño ha venido defendiendo que su formación está lista para afrontar la llamada a las urnas.