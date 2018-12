El PSOE acusa a los populares de crear «un monstruo» y el PP dice que Vox quita votos a todos A. RUBIO CÁCERES. Domingo, 16 diciembre 2018, 09:04

Tras la irrupción de Vox en las elecciones autonómicas de Andalucía, los partidos con representación en la Asamblea de Extremadura tienen opiniones diferentes sobre las posibilidades de la formación liderada por Santiago Abascal y sobre el perfil de los votantes que se han decantado por esta agrupación.

Desde el PSOE son conscientes de que Vox se está organizando en esta comunidad autónoma y afirman que algunos de sus militantes en la región provienen del Partido Popular. «Vox nace porque el PP ha creado ese monstruo por dejación de funciones», asegura Juan Antonio González, portavoz del PSOE en Extremadura. Dice que el mayor trasvase proviene de los que antes votaron a PP y Ciudadanos. «Si se repitieran elecciones no saldrían esos resultados. Creo que la izquierda se movilizará en Extremadura», añade.

Por su parte, Gema Cortés, portavoz del PP en la región, aclara que Vox se ha nutrido de votantes en Andalucía que antes se decantaron por otras formaciones y no solo por el PP. «Ha quitado votos a todos», afirma. Asegura que las elecciones autonómicas están ligadas a las municipales en Extremadura, algo que no sucede en la comunidad andaluza. «Si Vox no presenta lista en una localidad le afectará negativamente en las elecciones regionales».

Por su parte, Álvaro Jaén, secretario general de Podemos en Extremadura, piensa que «es muy probable que lo que ha pasado en Andalucía suceda en otros territorios». No obstante, opina que se aprenderá la lección de lo ocurrido el 2 de diciembre y se reactivará el voto de la izquierda en las elecciones extremeñas.

El portavoz de Ciudadanos en Extremadura, Cayetano Polo, ante la pregunta del posible trasvase de votantes de la formación naranja a Vox, afirma: «Nadie nos quita votantes porque los votantes no son de nadie, no nos preocupa lo que le pase al resto de partidos, ese no es nuestro trabajo».