El PSOE acusa de conflicto de intereses a «al menos 42 cargos públicos» de la Junta

El PSOE de Extremadura considera que, una vez analizadas las declaraciones de bienes, «hay al menos 42 cargos públicos» de la Junta de Extremadura ... que «pueden estar en conflicto de intereses», entre los que hay casos «poderosamente llamativos» ante los que los socialistas han pedido «documentos de inhibición».

Entre esos casos se encuentra el de «gente que ha pertenecido como un cargo de alta responsabilidad a una empresa de telecomunicaciones», y que ahora mismo tiene competencias en el ámbito de la transformación digital, u otro de gente que «tiene mucha responsabilidad en el ámbito de la cultura y que ha tenido una empresa y se le hayan concedido determinadas subvenciones».

Así lo destacó ayer el portavoz de Administración Pública del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, quien apuntó que en este caso es necesario aclarar «si esa empresa la dejó antes, la dejó después o cuándo la ha dejado», ya que «hay dos años desde que tú dejas de pertenecer a una determinada empresa, a una determinada organización, para que cese la incompatibilidad o el conflicto de intereses».

«Se están dando pasos atrás»

Vergeles hizo estas declaraciones tras registrar una queja ante la autoridad independiente del Consejo de Transparencia de un Gobierno, ya que a su juicio se trata de un asunto «lo suficientemente grave». El exconsejero de Sanidad justificó esta queja por varias razones, como que recién nombrados los consejeros del nuevo Gobierno regional se aprobó una modificación de una ley que «impedía que los cargos que fuesen nombrados con carácter previo compareciesen en la Asamblea de Extremadura».

Vergeles lamentó que «el hecho más grave» ocurrió ayer en la Comisión de Administración Pública de la Asamblea, en la que no se presentó nadie a responder a una pregunta del PSOE, lo que «es la primera vez que pasa en toda la historia del parlamentarismo extremeño. «Entendemos que se están dando pasos atrás, que se está retrocediendo en lo que es la transparencia, y si no hay transparencia no hay buen gobierno», incidió.