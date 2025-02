El aceite de girasol es el nuevo papel higiénico

«Esto es lo mismo que pasó con el papel higiénico en los primeros meses de la pandemia pero con otra cosa. No sé dónde vamos a llegar». La emeritense Inmaculada Ferrán circula con su carrito de la compra y pasa delante de la estantería ... de aceites que tiene la tienda de Covirán en la calle Sagasta de Mérida, a un paso del Templo de Diana. No falta variedad en el lineal de los aceite de oliva pero en los reservados al de girasol empieza a haber claros. Los empleados del supermercado van reponiendo los huecos pero confirman que puede haber problemas si el efecto 'psicosis del papel higiénico' continúa creciendo, algo que perciben que es así desde el viernes de la pasada semana.

«Dicen que empieza a haber problemas con el girasol por lo de Ucrania. No sé si será verdad pero el caso es que no me puedo llevar más de 5 litros. Lo pone aquí, en el cartelito«, indica Inmaculada señalando, efectivamente, un escrito.

«Limitamos la venta de aceite de girasol y semillas a un máximo de 5 litros por cliente. O bien 5 litros en garrafa o 5 litros en botellas de 1 litro», se lee en el papel mientras Inmaculada carga dos botellas de litro. «Uso el aceite de girasol para freír y para hacer mayonesa casera. Veremos si pronto, además de tener menos, no tenemos también que sufrir que nos suban el precio», finaliza. España es primer productor mundial en varias de las familias de productos que componen las categorías de grasas vegetales. Nuestro país importa de Ucrania anualmente una media de 2,7 millones de toneladas de maíz, el 22 % de las importaciones españoles, y es el segundo proveedor después de Brasil. También importa 233.000 toneladas de torta de girasol, que suponen el 68 % de las importaciones que España realiza de este producto, así como aproximadamente 500.000 toneladas de aceite de girasol.

La realidad en Extremadura es que tanto en hipermercados como en supermercados y en tiendas de barrio la guerra de Ucrania ya está teniendo un impacto evidente en la cesta de la compra. El aceite de girasol es el primer producto vinculado directamente por la invasión rusa del país vecino. La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) confirma que algunas empresas de distribución alimentaria están adoptando medidas de limitación de venta de aceite de girasol debido «al comportamiento atípico del consumidor que se ha producido en las últimas horas».

Desde Asedas se explica que, de un lado, hay una demanda «anómala, que afecta a un número «muy limitado de productos relacionados con el aceite de girasol procedente de Ucrania y existen alternativas tanto de origen como de producto». De otra parte, se insiste en que la cadena alimentaria española »es extraordinariamente eficiente y tiene suficiente capacidad para proveer al mercado de dichos productos« y se señala que «las instituciones europeas, el Gobierno y los sectores más directamente afectados están adoptando medidas para paliar esta situación concreta».

En las grandes superficies también hay limitaciones en la venta de aceite de girasol como puede ser visible, en el caso de la capital extremeña, en Carrefour. Un producto que, sin ser fundamental en los hogares, sí tiene su predicamento. Más relevante es su peso en el sector de la restauración y la hostelería, gran consumidor.

«De momento estoy bien. No necesito más aceite de girasol y tampoco me voy a poner a comprar por comprar», sentencia Inmaculada. «Que seamos todos un poco más sensatos», finaliza segundos antes de pasar por caja.