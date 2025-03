«Tenemos proyectos nuevos que ni se han espantado ni se han ido»

En su corta trayectoria política –120 días, como él mismo se encarga de puntualizar–, Guillermo Santamaría, consejero de Economía Empleo y Transformación Digital de la ... Junta de Extremadura, ya ha comprobado que es un mundo en el que hay que andar, o hablar, con pies de plomo. «Hay más exposición y hay que tener mucho más cuidado con lo que uno dice», constata como una de las principales diferencias que ha notado en su paso del sector privado al público. Las críticas que ha recibido por alguna de sus intervenciones le han obligado a entender esa realidad y llega a la entrevista con HOY con un discurso muy preparado y medido.

–Usted anunció varias medidas en los primeros días de Gobierno. ¿Cómo van? ¿Se ha implementado ya la cuota cero para las mujeres tras la maternidad y para los menores de 36 años?

–Nosotros tenemos que impulsar el sector empresarial. Las empresas van a estar siempre en el centro de nuestras políticas. Queremos hacer un plan para escalarlas, que crezcan en números de empleados y facturación. Por eso pusimos en marcha enseguida la cuota cero de autónomos y la reforma fiscal para aliviar la carga de las familias y de los autónomos. Tenemos previsto extender la cuota cero de autónomos a las mujeres tras la maternidad y a los menores de 36 años. Ahora mismo estamos cerrando presupuestos y tenemos que concretar las medidas con patronal y sindicatos.

–También anunció ayudas relacionadas con el alza de costes y la inflación; dijo: «Es algo que nos da un poco de miedo, porque tal y como está la inflación podemos hacer un agujero enorme». ¿Ya han encontrado cómo hacerlo o lo han descartado?

–Lo haremos con un presupuesto y unas condiciones limitadas, pero sí vamos a ayudar a las empresas a paliar los efectos de la inflación.

–Esa inflación ha vuelto a repuntar tras el verano. ¿Es un problema o está controlada?

–Está más controlada, pero desequilibrada: los alimentos están disparados y han caído la electricidad y los combustibles, que no tienen un comportamiento muy estable. Creo que la inflación subyacente es grande (5,6% en la interanual para Extremadura) y eso lo padecen las familias extremeñas. Tenemos que seguir trabajando; no estoy tranquilo.

–Otro de los anuncios fue un ambicioso plan de formación.

–Tenemos un problema estructural con el empleo: las empresas necesitan profesionales que no encuentran y hay personas que no tienen la formación adecuada para el mundo laboral. Creemos que todo pasa por diseñar un plan de formación que mejore la empleabilidad de esas personas en los perfiles profesionales que demandan las empresas. Esto va a repercutir en mejores salarios y aumento de la productividad de las empresas. Nos estamos reuniendo con las Cámaras de Comercio, la Creex, la Asociación de la Empresa Familiar, con grandes empresas y con todo tipo de colectivos para que nos trasladen sus necesidades de perfiles formativos. Diseñaremos planes de formación a medida y asumiremos esa formación siempre y cuando el empresario adquiera un compromiso de contratación.

–¿Hay fechas para hacerlo?

–No tenemos un plazo. Creo que saldrá en el primer semestre de 2024. Tenemos que trabajar e implicar a todos los segmentos de formación.

–¿Y el plan de talento digital?

–Queremos arrancarlo en el primer trimestre de 2024 y lo haremos en inmuebles ya disponibles o de alquiler, que estarán en las dos capitales de provincia. El año que viene vamos a formar en capacidades digitales a más de mil personas. Nuestra obsesión es generar inserciones laborales y mejorar la calidad del empleo.

–Un reciente estudio apunta a que todas las comunidades autónomas menos Extremadura mejoran en calidad del empleo respecto a 2007. ¿Qué dice eso?

–Esto es un dato de los últimos 15 años. Nosotros llevamos 120 días trabajando y pido un poco de tiempo. Creo que es un mal endémico porque no se ha puesto el foco en mejorar la calidad del empleo y las inserciones. Hay que darle la vuelta y nosotros se la vamos a dar.

–Tenemos la tasa de paro en el 16,5%, según la EPA.

–No me preocupa mucho la variación de un mes a otro. Hay una estacionalidad, que no nos va a cambiar la foto. Los interinos de educación siempre se van a dar de baja en julio y va a haber estacionalidad en el sector frutícola. Lo que tenemos que hacer es dar un salto de calidad y empezar a generar nuevos empleos en el sector energético, en el sector agroindustrial, en el turismo y en el sector tecnológico.

–¿Qué le parece la propuesta de reducción de jornada laboral?

–Me parece una buena medida siempre y cuando se acompañe de una mejora de la productividad que necesitan las empresas.

–¿Puede perjudicar a la economía extremeña, muy terciarizada y con elevada presencia de servicios de bajo valor añadido?

–Que se recorte la jornada laboral afecta a cualquier economía y a cualquier empresa, pero especialmente a aquellas en las que la aportación de valor en el puesto de trabajo es menor. Cuanto más especializados sean los trabajos y más valor aporten, menos sensibles son a la reducción de la jornada laboral. Si los trabajadores trabajan menos habrá una caída en la productividad y eso se arregla con automatización, digitalización y más aporte de valor en el tiempo de trabajo.

Gobierno de coalición

–El acuerdo de Gobierno con Vox incluye la protección a las pymes y micropymes, con especial atención al comercio local y artesano y a las empresas con gran arraigo. ¿Se ha hecho algo al respecto?

–El acuerdo con el socio de Gobierno lo vamos a respetar en todos sus puntos; no puede ser de otra manera. El apoyo al comercio está entre nuestros objetivos y hay medidas contempladas en presupuesto para dinamizar el comercio en los cascos históricos.

–El punto 55 de ese acuerdo dice: Reducción considerable de las subvenciones a la patronal y a los sindicatos respecto de lo percibido en el año 2022. ¿Lo van a hacer? ¿Cómo?

–Tenemos que hacer esa reducción, porque está en el acuerdo de gobierno.

–Pero, ¿cómo?

–Lo tenemos que hacer trabajando y lo haremos, porque está en el acuerdo de gobierno.

–Otro punto del acuerdo es aprobar un plan industrial para crear un entorno administrativo y fiscal favorable para la inversión y la iniciativa empresarial.

–Lo primero que tenemos que hacer es transformar la propia Administración para que sea ágil. A finales de año habremos resuelto 38.300 expedientes que nos hemos encontrado atascados de los últimos tres años. Agilizar la administración es muy importante también para la atracción de inversiones.

–¿En qué consiste ese plan?

–Tenemos una carta de servicios para los inversores, donde le vamos a dar suelo industrial a precios de mercado, agilidad administrativa, todo lo que necesiten en ese suelo industrial y formación para el empleo. Nos vamos a centrar en cuatro sectores que consideramos estratégicos para Extremadura: el energético, el agroindustrial, el turismo y el tecnológico. Y nos dirigiremos a los destinos donde hay intereses en esos sectores: en Asia, el mundo árabe, Europa, Estados Unidos y México. Estamos elaborando, con ayuda de las entidades financieras, un listado de inversores mundiales por fiabilidad para los propios bancos. Vamos a trabajar desde la inteligencia competitiva y a contrastar nuestra estrategia con empresarios extremeños del Ibex-35, que nos están ayudando para decirnos qué podemos hacer para que nuestra tierra sea especialmente atractiva para las inversiones. Además, estudiamos la puesta en marcha de comunidades energéticas industriales. Es un plan completo de atracción de inversiones.

–Ha mencionado en más de una ocasión su intención de que la Consejería se moviese en busca de esas inversiones.

–Hemos mantenido reuniones en Madrid y fuera de España y las misiones comerciales que estaban definidas anteriormente y presupuestadas. Aunque vamos a hacer un plan completamente nuevo a principios de año. La idea es ir a capturar esas inversiones. No vamos a esperar a que vengan. Aunque tengo que decir que ya tenemos varios proyectos nuevos; algunos han venido y otros han sido por gestiones nuestras.

–¿Puede avanzar algo de esos nuevos proyectos?

–Puedo decir que son del sector energético. En el sector energético estamos bastante de moda, y en el tecnológico.

–¿Es así como se convierte Extremadura en la Málaga del suroeste?

–En una legislatura no se puede. Se tarda más. El alcalde Málaga, que es un fuera de serie, ha tardado diez o doce años en conseguirlo. Pero lo que sí tenemos que conseguir es que sea la legislatura de la digitalización, la de que se inicie de verdad la industrialización de Extremadura, que se empiece a generar empleo de calidad y que empiece a producirse ese cambio socioeconómico que todos deseamos.

–En alguna ocasión se ha referido también a un plan de atracción de nómadas digitales.

–Estamos hablando con multinacionales tecnológicas y les estamos ofreciendo ayudas en formación para que las plazas que están sacando deslocalizadas, las saquen en Extremadura. Nosotros nos encargaremos de formar esos perfiles y de darles un centro de 'coworking' y, si somos capaces de articular un presupuesto, de ofrecer una ayuda directa por cada inserción a cambio de un compromiso de contratación sostenido en el tiempo que tenemos que definir, quizá tres años.

–Las exportaciones se han comportado extraordinariamente bien en los últimos años. En 2023 ya se han superado los 2.000 millones de euros.

–Hay un gran potencial en exportación. Tenemos que acompañar a las empresas en misiones, pero de trabajo y con agendas cerradas para que de verdad que sean útiles. Somos grandes exportadores y no terminamos las cadenas de valor. Tenemos que intentar acabarlas y disparar las exportaciones.

Ampliar Guillermo Santamaría, en un momento de la entrevista. C. Moreno

Proyectos

–¿Hay alguna novedad en relación a los grandes proyectos industriales que hay previsto para la región?

–Voy a ser siempre muy prudente y no voy a dar información si no estoy autorizado por los propios empresarios.

–Repasamos particularmente algunos. ¿Cómo ve la gigafactoría de Navalmoral de la Mata?

–El proyecto de Envision ya tiene la adjudicación definitiva del Perte, lo cual es una magnífica noticia para Extremadura. Nada nos hace pensar que no se vaya a convertir en una realidad.

–¿Y la fábrica de diamantes de Trujillo?

–No hay ninguna preocupación en el horizonte.

–¿Tienen contacto con la empresa que quiere poner en marcha la mina de litio de Cañaveral y todo el proyecto de transformación del litio en la región?

–La mina de Cañaveral solicitó la licencia ambiental y se está gestionando.

–¿Qué pasa con la azucarera de Mérida?

–Hemos tenido contacto telefónico con el empresario y estamos esperando a ver si se pueden reunir con nosotros, porque nos han cancelado varias reuniones. El suelo está reservado, pero todavía es propiedad de Feisa.

–¿Ha avanzado el proyecto de producción de celdas de baterías en la Plataforma Logísitica de Badajoz?

–Estamos trabajando y no hay alarmas, pero con los proyectos que están en vuelo tenemos acuerdos de confidencialidad. Solo contaremos lo que las empresas nos vayan autorizando a contar.

Polémicas

–En relación a la Plataforma Logísitica de Badajoz, ¿qué pasa con la potencia eléctrica?

–Lo vuelvo a explicar. Jamás me he desdicho ni nos hemos contradicho en la Consejería. La Plataforma Logística tiene tres fases y la primera fase tiene tres etapas. La primera etapa está con la potencia eléctrica agotada y no hay disponibilidad, lo que no quiere decir que haya que espantar a ninguna empresa. Lo que hay que hacer es acompasar la llegada de esa empresa con la disponibilidad de potencia eléctrica. Hay un convenio firmado con Endesa que dice que en 2025 tiene que montar un subestación con 25 MW (megavatios) y ahí habrá potencia eléctrica. Nosotros queremos que en vez de en diciembre, la monte cuanto antes. En 2026 habrá otra subestación de Red Eléctrica para alimentar la Plataforma y parte de Badajoz. La realidad es que ahora mismo no hay potencia eléctrica para un proyecto que no esté comprometido ya. Los que lleguen nuevos, que tenemos alguno y no se ha espantado ni se ha ido, deberán arrancar cuando entre en servicio la subestación.

–Le han criticado esas declaraciones porque ahuyentan a las empresas que miran a Extremadura.

–Tenemos que conseguir que cuando una empresa piense en Extremadura piense que aquí hay un Gobierno serio y gestionado por gente seria. No podemos engañar a la gente. Tenemos que ser honestos: no hay potencia, pero la va a haber en 2025. Las fábricas tardan un tiempo en montarse. Queremos transmitir seriedad y honestidad.

–También molestaron sus declaraciones en relación al CIIAE (Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético) de Cáceres. ¿Considera que hubo un agravio con Badajoz?

–Nosotros vamos a trabajar con todas las poblaciones de Extremadura por igual en cualquier inversión. No vamos a aplicar la política de chinchetas que aplicaba el Gobierno anterior. Nosotros estamos trabajando como Gobierno apostando por la generación de riqueza y empleo en toda Extremadura.