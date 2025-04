La vacunación contra la gripe arranca el lunes en las residencias de mayores

Celestino J. Vinagre Viernes, 5 de noviembre 2021, 11:13 | Actualizado 20:09h. Comenta Compartir

A partir del próximo lunes para los usuarios de las residencias de mayores y desde el miércoles en los centros de salud para la población en general. La Consejería de Sanidad inicia la campaña de vacunación contra la gripe dos o tres semanas más tarde de lo que venía siendo costumbre, con menos dosis reservadas de inicio que la campaña pasada y con el mensaje de que hay que persistir en la doble vacunación contra el covid y la gripe para atajar infecciones.

La Junta de Extremadura ha hecho una inversión de 2,7 millones para reservar 250.000 dosis contra la gripe para la población en general, 15.000 para personas que necesitan un refuerzo (inmunidad reforzada para residencias) y otras 300 para los alérgicos a la proteína del huevo. En la campaña pasada, la Sanidad extremeña adquirió 366.000 dosis, esto es, 100.000 más que ahora... y sobraron. Entonces, el porcentaje de vacunación fue más elevado que otras campañas pero ni siquiera entonces, en plena pandemia, logró superar el 68% en general.

"Que la mayor cantidad de personas se vacunen también contra la gripe. Hemos perdido demasiadas vidas ya como para que a la vacuna de la gripe se le de menos importancia por existir la de la covid", remarcó el consejero de Sanidad y vicepresidente segundo, José María Vergeles, quien expuso su impresión de que mientras apenas ha resistencia para inyectarse la dosis contra la covid hay aparente poca predisposición para hacer lo mismo con la de la gripe.

"Hago una llamada a la responsabilidad porque seguimos teniendo covid y gripe", remarcó en este sentido el titular de Sanidad.

Las dosis adquiridas inicialmente en esta campaña para vacunar contra la gripe son suficientes para conseguir el objetivo casi imposible, vistos los precedentes: que se inmunice el 75% de la población extremeña y, específicamente, el 60% de las embarazadas. En todo caso, Vergeles recordó que esas 265.300 dosis son una cifra de partida ampliable sin mucho problema. "Ojalá se agoten pronto", deseó.

Más tiempo

El año pasado apenas hubo gripe, como destacaron desde Sanidad a este diario. En este caso, es el mismo objetivo el que se pretende tanto por el uso de mascarillas y las medidas de protección ya dispuestas contra la covid como por la propia vacuna contra la gripe, que empieza a ponerse entre dos y tres semanas más tarde de lo habitual (se solía empezar a finales de octubre).

El titular de Sanidad especificó que se ha optado por retrasar este año a la segunda semana de noviembre el inicio de la vacunación por un doble motivo. De un lado, porque "nos parecía más sensato empezar un poco más tarde para cuadrar los procesos de vacunación contra la covid". De otra parte, porque la evidencia, expresó ayer Vergeles, "nos dice que se va retrasando año tras año a enero y no como antes a diciembre el pico de la incidencia de la gripe".

La vacuna que se va a poner a partir del próximo lunes es tetravalente, esto es, contiene cuatro cepas. Permite tener una cobertura mayor, recalcó el consejero.

Consejos

En tono didáctico, explicó que recibir al mismo tiempo las vacunas contra la covid –la tercera o la segunda en caso de la Janssen– y la gripe es seguro y que solo hay que hacerlo en brazos diferentes. En todo caso matizó que si no se administran juntas, el mismo día, hay que esperar al menos una semana entre una y otra para inyectarla la segunda vacuna.

José María Vergeles agregó que la vacunación es una parte importante en la prevención de la gripe, "pero no todo". Para prevenirla tiene un peso importante seguir con las medidas de protección desarrolladas frente al covid como el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la ventilación constante en lugares cerrados y mantener la distancia personal. Siguen siendo medidas preventivas muy "eficaces", para evitar la circulación de los virus.

Otitis, sinusitis, deshidratación y sobre todo, neumonía, son las complicaciones más graves asociadas a la gripe, que en los peores años ha llegado a causar 40 fallecidos. Vergeles animó a la población diana –mayores de 60 años, enfermos crónicos y profesionales como sanitarios y docentes– a vacunarse.

Hizo un llamamiento específico a la responsabilidad para que durante las fechas prenavideñas y la Navidad no aumenten los contagios del gripe y la covid. "Las aglomeraciones no son buenas", incidió. "No quiero ni recordar cómo fueron las Navidades pasadas", finalizó.

Ampliar José María Vergeles. HOY 80.000 enfermos si no se vacuna Vacunarse contra la gripe estacional es más que aconsejable. Porque minimiza el impacto de la enfermedad en la población y porque corta la correa de infección del virus entre más personas. El consejero Vergeles ha dado un dato para resaltar por qué hay que ponerse la inyección contra la gripe. "Si no hubiera vacunación, habría 80.000 enfermos. La cifra es lo suficientemente llamativa como para tenerla en cuenta. Con la vacunación se reduce a 40.000", ha dicho. José María Vergeles ha especificado que los enfermos crónicos (de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y neurológicas), los trabajadores esenciales, con especial incidencia en el personal de atención a mayores y empleados sanitarios, y las embarazadas son sectores de la población en los que la vacunación contra la gripe debería ser muy alta.

