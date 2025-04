Ya es oficial. Diego Yebra Rovira (1970, Santiago de Compostela) es el nuevo fiscal especial antidroga de la provincia de Badajoz. Un puesto que de ... facto llevaba ejerciendo desde hace seis años, como entonces coordinador, pero que el Boletín Oficial del Estado (BOE) eleva ahora para dotarlo de más medios y con plaza específica. Yebra se encargaba desde 2007 de la Fiscalía de Tráfico de la provincia pacense y desde 2022 en esa misma dedicación pero en el conjunto de Extremadura.

–Ha sido el único que se ha presentado al puesto una vez que el fiscal jefe provincial comunicó a toda la plantilla de fiscales la convocatoria de esta plaza.

–Sí. He sido el único candidato presentado. Me postulé hace tres años pero hasta ahora no ha sido posible por diferentes motivos.

–En su nombramiento se indica la necesidad de crear esa plaza en la provincia de Badajoz.

–Esa plaza de fiscal antidroga solo la había en sitios en los que el tráfico de droga tiene una presencia especialmente importante como en las provincias costeras andaluzas, en las gallegas, y en Madrid. No existía en provincias del interior. Pero la fiscal jefa de la Fiscalía Especial Antidroga ha visto la necesidad de crearla en Badajoz. Ha impulsado una mayor dedicación desde el Ministerio Público porque se ha incrementado mucho la presencia de organizaciones criminales en la provincia. Esas organizaciones se están desplazando a otros sitios ante la cada vez mayor presión policial. Y uno de ellos es Badajoz por su proximidad a Portugal y el paso de dos autovías por la provincia, la A-5 y la A-66.

–«Las conexiones internacionales detectadas en los últimos años especialmente respecto a Portugal requiere una atención especializada y continuada con medidas de cooperación internacional», se justifica en el Boletín Oficial del Estado. ¿Tan complicada está la situación en la provincia?

–Se puede decir que nos hemos convertido en almacén de la droga que se lleva a Madrid o al norte de España. Las organizaciones criminales están campando a sus anchas y se busca con la figura de la Fiscalía Especial Antidroga coordinar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para una mejor lucha contra este tipo de crimen organizado. Tenemos una frontera muy larga con Portugal y con fácil acceso. Y luego la interconexión de la A-5 con la A-66.

–¿Desde cuándo se está percibiendo esa situación?

–Yo fijaría ese panorama desde los últimos cinco años. Desde entonces se viene percibiendo ese incremento con la presión de las organizaciones criminales de la droga. Y eso se ha percibido, por ejemplo, en hechos como la detención de un camionero el 23 de noviembre del año pasado en la frontera de Caya cuando transporta 240 kilos de cocaína. O en casos de presunta corrupción policial como la que afecta al grupo de estupefacientes de la Comisaría de la Policía Nacional de Mérida. Además, no se trata solo de que haya habido un incremento de grupos criminales sino de que se está produciendo más violencia en sus acciones delictivas, como ha puesto de manifiesto el crimen de Los Rocho en la ciudad de Badajoz hace poco.

–¿Qué está percibiendo para que se pueda subrayar esa inquietud?

–Es necesario más atención no solo por la cantidad de delincuencia sino porque cada vez más emplean la violencia. Efectivamente se genera alrededor de este tráfico mafias y mucha violencia. Vemos por ejemplo la entrada de armas en provincias de interior y esta gente [en referencia a los delincuentes] cuando se enfrenta a los cuerpos policiales no tiene reparos en disparar. No se cortan. Son muy peligrosos. Afortunadamente no es el nivel de violencia extrema que vemos en otros puntos, pero en la provincia de Badajoz se están acercando mucho a ese punto.

–¿Hay algún cambio que le cause especial preocupación en este tipo de delincuencia?

–Las bandas, para abaratar el coste de la droga, se están robando entre ellas, y hay unas luchas de unas contra otras. Eso genera no solo lesiones, heridos sino asesinatos y por lo tanto se genera una violencia que afecta a la sociedad porque un disparo entre miembros de una banda puede herir, incluso matar, a personas ajenas a ellas. Eso ya se ha producido y es un temor muy real.

–Ahora une dos responsabilidad, fiscal de Tráfico y Antidroga. Muchas veces consumo de alcohol y droga van unidos.

–Sí. Más de la mitad de los conductores fallecidos en 2023, por ejemplo, habían consumido alguna sustancia tóxica. Y ese dato de consumo de alcohol y drogas va al alza. Es un dato muy relevante que demuestra que consumir drogas al volante dispara la siniestralidad y las muertes en las carreteras. Si logramos quitar de las vías a esos conductores que han ingerido sustancias tóxicas habrá muchos menos fallecidos.