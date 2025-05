El sur de la provincia de Badajoz abre piscinas a pesar de la emergencia por sequía

El trasvase desde El Pintado a Tentudía, autorizado... pero nada más

Buena pero corta noticia. El Plan Hidrológico del Guadalquivir, en fase de elaboración, recoge la alegación presentada por la Junta de Extremadura para reservar 3,5 hm3 de la presa de El Pintado, en el término sevillano de Cazalla de la Sierra con parte también en el de Monesterio, para su posible trasvase para abastecer a Tentudía en un futuro. Pero ya está. No hay previsión ni de obra ni de plazos. Se apuesta desde la Administración central como solución prioritaria más que coger agua de El Pintado la interconexión de Tentudía con el embalse de Los Molinos pero no será breve al no ser proyecto tramitado de emergencia. Se ha declarado urgente, pero no de emergencia, lo que impide agilizar plazos de actuación.