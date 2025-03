La protestina de Pescueza

En Pescueza han inventado el Festivalino, la protestina y la política de la chincheta, que se incorporará el próximo curso al plan de estudios de ... las facultades de Ciencias Políticas y consiste en poner chinchetas de colores en los pueblos y los gobernantes van concediendo favores e inversiones dependiendo de si las chinchetas, rojas o azules, coinciden con sus colores.

El Festivalino nació en 2008 con el sobrenombre de 'El festival más pequeño del mundo'. Se celebra al empezar la primavera y atrae a 10.000 personas a este pueblo cacereño de 125 habitantes (censo 2022, llegó a tener 730 en 1950). También en 2008, comenzó en Pescueza un proyecto innovador y revolucionario llamado 'Quédate con nosotros'. Lo lideraba un excura y nuevo alcalde socialista del pueblo llamado Vicente Granados y pretendía que los ancianos de Pescueza, el 65% de la población, siguieran viviendo en sus casas, sin alterar sus costumbres.

Se creó así un pueblo residencia atendido por diez trabajadores del lugar. Se compró un minicoche eléctrico de segunda mano que traslada a los ancianos a tomar un chato al único bar del pueblo, el de Satu, a comprar lejía o fiambre al único colmado, al centro de día o a misa. Además, cuentan con un centro con 24 plazas de día y cuatro de noche que, por 250 euros, sirve, en los domicilios o en el centro, cuatro comidas y cuenta con duchas, lavandería, peluquería y talleres diversos. Todos los inscritos tienen un móvil con un botón rojo para emergencias, se ha instalado televigilancia con cámaras en varias casas del pueblo y algo muy curioso y pionero en España: se han instalado pasamanos por las calles y hay un carril azul para andadores con resina antideslizante.

El resultado de este proyecto innovador, visionario y esforzado es que los mayores de Pescueza están tan a gusto en el pueblo, varias familias se han instalado allí para trabajar en el proyecto 'Quédate con nosotros' y, tras 17 años sin nacer un niño, en la última década han nacido 13 pescozanos. Otro resultado es que hasta el pueblo han viajado reporteros de medios de comunicación de todo el mundo, que han reflejado esta ejemplar historia de superación e imaginación en televisiones, revistas y periódicos. Y como guinda, el proyecto 'Quédate con nosotros' y los vecinos de Pescueza fueron galardonados en 2019 con la encina cúbica de Extremeños de HOY.

Hasta aquí, la parte bonita. Ahora viene la fea, la de la chincheta. Resulta que en Pescueza se iba a instalar un centro de convalecencia y cuidados, pero la Junta de Extremadura ha decidido que no, que mejor en Torrejoncillo (gobernado por el PP) o se pierden 38 millones 'europeos'. Se aducen cuestiones urbanísticas y se sugiere dejadez en Pescueza, un ayuntamiento monocolor con cinco concejales socialistas. Agustina, la alcaldesa, replica que solo faltaba el visto bueno de la Junta de Extremadura a los terrenos.

Enredos a un lado, lo cierto es que Pescueza se queda sin el centro de cuidados y ahí surge la entrañable protestina de los pocos pescozanos, unos 70, que pueden valerse por sí mismos y reivindicaron, armados de papel blanco, su centro de convalecencia en la plaza del pueblo.

No nos enredemos en argumentos técnicos ni urbanísticos, la realidad es la que es: un pueblo extremeño ejemplar en su lucha contra la despoblación y en favor de sus ancianos, cuyo proyecto innovador es estudiado en todos los foros, choca contra la realidad de la vida: no recibe justicia ni apoyos reales, no solo premios morales, quien se esfuerza y lo merece, sino quien tiene la chincheta adecuada.