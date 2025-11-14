La Junta envía una alerta a los móviles por el temporal El Ejecutivo extremeño ha activado este jueves, a las 23.15 horas, la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para Extremadura | Tornavacas acumuló este jueves más de 150 litros por metro cuadrado, 70 de ellos desde las seis de la tarde a la medianoche

Rubén Bonilla Badajoz Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:57 | Actualizado 08:38h.

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social, activó este jueves 13 de noviembre a las 23.15h la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para Extremadura (Inuncaex) en situación operativa 1 en las comarcas del norte de la provincia de Cáceres ante el riesgo extremo de lluvias que se esperaban en las siguientes horas y envió una alerta preventiva a los móviles por el temporal.

Fue a las 23.38 horas cuando se envió la alerta ES-Alert a la población de la zona afectada y se informó a alcaldes, equipos de intervención y a todos los coordinadores de Protección Civil sobre la activación del plan Inuncaex.

Además, tuvo lugar una primera reunión del CECOP del Plan Inuncaex a las 00.30. Tras esta reunión, se elevó a situación operativa 1 del plan Inuncaex y se forma un retén preventivo del SEPEI en Navaconcejo. En este retén estaba un jefe de salida y cuatro bomberos con tres vehículos que han permanecido en el municipio hasta las 6.40 horas sin tener que intervenir.

Reseñar que por suerte no se han producido incidentes reseñables durante la madrugada, hasta las 6.00 horas, mientras estuvo activa la alerta roja por precipitaciones.

Datos hidrológicos

Desde la Junta de Extremadura, explican que están pendiente de los datos hidrológicos a través de la red SPIDA y los datos de caudal de los ríos de la Confederación Hidrográfica del Tajo. A las 8.00 horas todos los datos indicaban normalidad, sin riesgo por las subida de los caudales de los ríos.

«Los medios y recursos de la Junta de Extremadura, así como aquellos dependientes de otras administraciones, continúan trabajando para que esta emergencia tenga la menor incidencia posible en la población, sus bienes y el medio ambiente», recogen en nota de prensa.

Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología de este viernes señalan que hasta las 7.00 horas la estación que más agua ha acumulado ha sido la situada en la localidad pacense de Peraleda del Zaucejo, con 23,6 litros por metro cuadrado. Le siguen cuatro ubicadas en la provincia de Cáceres: Tornavacas (18,4), Hervás (18,4), Navalmoral de la Mata (16,8) y Puerto Rey (16,2).

Más de 150 litros

La jornada del jueves dejó lluvias generales en toda Extremadura, eso sí de manera desigual. Los extremos los marcan las localidades de Don Benito y Navalvillar de Pela donde apenas se acumularon 1,2 litros por metro cuadrado a los 157,8 litros que se anotaron en el municipio de Tornavacas, en el Valle del Jerte, que encabezó los municipios más lluviosos de este jueves por la borrasca Claudia.

Llama la atención los 69,2 que acumuló Tornavacas en las últimas seis horas del día, de 18.00 a 00.00 horas, que fue cuando se activó la alerta roja por las precipitaciones. Entre el jueves y lo que va de la jornada del viernes esta estación ya ha registrado 176,2 litros por metro cuadrado.