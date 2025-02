Las propuestas sobre financiación del Gobierno darían más dinero a la región

La reforma del sistema de financiación autonómica ha recibido un nuevo impulso con la publicación de un informe del Ministerio de Hacienda en el que ... se plantean diversas cuestiones sobre la manera de calcular las necesidades de gasto de las administraciones regionales. No es más que un primer paso, y solo dentro de uno de los apartados del modelo, pero recoge cuestiones que pesarán en la negociación entre Gobierno y comunidades. Pero quizá lo más importante, como ha recalcado el ejecutivo extremeño, es que se da un paso importante para el debate y que además comienza por analizar qué se necesita para mantener los servicios actuales.

El sistema actual, de 2009, consiste en la cesión de tributos del Estado, lo que se complementa con varios fondos para equilibrar a las distintas comunidades y garantizar que disponen de recursos para prestar sus servicios.

El Fondo de garantía de servicios públicos fundamentales actúa como mecanismo de nivelación para asegurar que todas las comunidades reciben cada año los mismos recursos por habitante. Para ello, se emplea el término de población ajustada para determinar las necesidades reales de gasto. En lugar de hacer un reparto solo por número de habitantes se incluyen otros parámetros. Son población protegida distribuida en siete grupos de edad (clave para la sanidad), mayores de 65 años (servicios sociales), de 0 a 16 años (para educación) y compensaciones por superficie, dispersión e insularidad.

Según la última liquidación del sistema de financiación, del 2019, Extremadura contaba ese año con 1.067.710 habitantes. Con el fondo de garantía 'subió' a 1.119.852, con lo que recibió más de lo que le hubiese correspondido solo por población. Por su parte, las comunidades más pobladas, favorecidas por una mayor concentración en grandes ciudades o por contar con más jóvenes, 'perdieron' residentes con esta corrección.

De ahí que la forma en que se defina la población ajustada será una de las claves en el reparto de este fondo, que para Extremadura representa cerca de un 30% de los recursos que recibe del Estado. Para el próximo año Hacienda prevé aportar a la región por esa vía 987 millones de un total de 3.315.

El informe del ministerio analiza la población ajustada. Contando con las aportaciones de otros estudios, mantiene los cuatro grandes bloques de competencias transferidas a las comunidades autónomas, pero plantea variaciones en cuanto a su cálculo y añade nuevos factores.

Sanidad

En el caso de sanidad, la principal novedad consiste en el estudio por veinte grupos quinquenales (de 0 a 4 años, de 5 a 9, etc. hasta 95 o más) en lugar de los siete tramos de edad que se emplean en la actualidad.

Esto permite ajustar aún más el coste real de los servicios, sobre todo en la población más envejecida. Pero hay una cuestión que no se tiene en cuenta y que el gobierno regional ha reclamado en varias ocasiones. Se trata de la importancia del seguro privado en las regiones más ricas. En la comunidad el servicio público abarca a prácticamente toda la población, algo que no sucede en otros territorios. De ahí que estime más justo el cálculo en función de los usuarios reales, no de los habitantes.

Educación

En el apartado de educación, la principal aportación pasa por incluir en el cálculo a los estudios postobligatorios (tanto de Bachillerato y FP como universitarios), que no se recogen de forma explícita en el modelo actual al contar solo con la población hasta 16 años. Esto beneficiaría al conjunto de las comunidades autónomas, incluida Extremadura.

Al contrario que en el caso anterior, en este caso el informe tiene en cuenta el peso del sector privado. Por ejemplo, en el grupo de 0 a 2 años la región es, con gran diferencia, la que cuenta con más alumnos en centros públicos. Con datos de 2019, se indica que el 48,5% de los niños matriculados en escuelas infantiles del país está en centros privados. En Extremadura no llega al 10%. Pero el estudio no recoge en una propuesta concreta, con lo que deja la puerta abierta a que solo se tenga en cuenta el número de habitantes y solo con una compensación a las comunidades que reciben a estudiantes de otros territorios en ámbitos como el universitario.

Servicios sociales

En este caso también se plantea una división por tramos de edad, pudiendo así tomar en consideración la mayor incidencia de la población de edad más avanzada en servicios sociales y dependencia. Para ello, se sugiere que no solo se tenga en cuenta a los mayores de 65 años, como se hace actualmente, sino que también haya un peso específico por la población de más de 80. Esto aportaría más fondos a la región, que se encuentra entre las que ese segundo colectivo tiene más peso en relación con el grupo hasta 79 años.

Además, se incorpora al análisis la consideración de la atención a situaciones de pobreza y exclusión social, algo que beneficiaría a Extremadura. Ante las dificultades de cálculo que ofrecen indicadores basados en encuestas, propone utilizar como referencia el número de parados sin prestación por desempleo.

Resto de servicios

En cuanto al resto de servicios de competencia autonómica, el informe plantea mantener el número de habitantes empadronados como principal referencia. Pero añade que, ante el peso que tienen políticas como las de infraestructuras, es oportuno incidir en las variables de corrección que existen en el modelo actual, como la superficie y la dispersión. No es lo mismo prestar servicios a 100.000 habitantes de una ciudad que a cien municipios de 1.000 residentes en un territorio muy extenso.

El informe añade dos novedades que beneficiarían a Extremadura. La primera es la despoblación, para lo que se propone tener en cuenta la población necesaria para alcanzar la densidad media nacional. En este apartado el estudio reseña que la región es la tercera comunidad con menor densidad y una de las cuatro que está más de tres veces por debajo del promedio nacional.

La segunda es que el estudio plantea añadir en el sistema de financiación los costes fijos que suponen la prestación de ciertos servicios. Algo que permitiría compensar a regiones poco pobladas, como la extremeña, por cuestiones como el peso de su administración.