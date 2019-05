«Si uno se propone las cosas, se pueden hacer realidad»

Ahora quiere sacarse el carné y ayudar a otras personas

José María es un luchador nato. En sólo dos años, dos largos años, ha logrado dar la vuelta a su situación y ahora mira al futuro con optimismo. Pero la energía que rebosa no es infinita y reconoce que también ha tenido momentos difíciles. El peor, en marzo pasado, cuando falleció su madre a los 89 años de edad. «No se me olvida el día que me vio por primera vez después de que me operaran. Cuando entró en la habitación no me miró a las extremidades, me miraba a los ojos, sin apartar la vista un instante. Yo sé que al principio ella lo llevaba mal, sufría mucho por mí; pero ahora me queda el consuelo de que se ha marchado con la satisfacción de ver que ando y que me desenvuelvo en la vida».

José María ha sufrido también por su mujer y sus dos hijas, especialmente la pequeña, que ahora tiene 13 años. Antes de la enfermedad acostumbraba a llevarla por las tardes al conservatorio, una tarea cotidiana que ahora no puede realizar. «Ella no se explicaba lo que me estaba pasando, pero cuando me ha visto mejorar la situación ha cambiado. Mi objetivo siempre ha sido que mi familia no me viera decaído».

Recuperado en su estima y satisfecho con su progresión, el próximo objetivo es hacer que la experiencia traumática por la que ha pasado y la milagrosa recuperación posterior puedan ser de utilidad a personas que, como él, se enfrentan a situaciones difíciles. «Estoy a disposición de cualquier persona o asociación para contar mi experiencia. Cuando ocurre una cosa así hay que echarle ganas a la vida y pensar en positivo».

José María sabe que hay cosas que nunca más volverá a hacer, como montar en moto, una de sus pasiones. «Pero no puedo pensar en lo que no puedo hacer, sino en lo que sí voy a conseguir. Ahora echo de menos salir de casa cuando quiero, quedar con los amigos en un sitio, ir de compras, llevar a mi niña al cole... Por eso pido a Dios con todas mis fuerzas dar un paso más cada día, fijarme una meta para el día siguiente. Ahora quiero obtener el permiso de conducir, porque sé que cada día se abre el telón para que siga haciendo cosas que me ayuden a mí y ayuden a los demás».