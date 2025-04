Caso Marina Isla Valdecañas: Los propietarios de Valdecañas creen que el último auto del TSJEx abre una posible vía para legalizar el complejo

Antonio J. Armero Cáceres Jueves, 5 de mayo 2022, 14:09 | Actualizado 14:15h. Comenta Compartir

El abogado de las comunidades de propietarios de Marina Isla Valdecañas considera que el último auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) puede abrir una vía a la legalización del complejo residencial y de ocio sentenciado a demolición total por el Supremo el pasado febrero.

Esa resolución del día 3 de mayo desestima los recursos presentados por todas las partes que defienden la pervivencia del resort (Junta de Extremadura, promotora, ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo y propietarios de viviendas), que pedían paralizar el proceso encaminado a preparar la demolición total. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que no hay motivos para detener los trámites encaminados a la ejecución de sentencia firme, y reitera su encargo al Gobierno regional de que antes de ocho meses le presente un plan de demolición que detalle cómo se hará ese trabajo.

El asunto de la ZEPA

Pero ese auto de hace tres días también aborda el asunto que en las últimas semanas ha capitalizado las controversias en torno a esta compleja causa judicial iniciada hace quince años. Se trata de las dudas sobre si la ZEPA Embalse de Valdecañas existe o no. Hay que recordar que según la promotora, la ZEPA no es tal porque no fue declarada expresamente mediante aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta primero y publicación en el Diario Oficial de Extremadura después. Las asociaciones ecologistas mantienen que es una obviedad que sí existe, porque fue declarada en el año 2003, cuando bastante con rellenar el Formulario Normalizado de Datos y enviarlo a la Unión Europa, trámite que sí se cumplió.

«Incluir un terreno en una ZEPA supone una limitación del derecho fundamental de propiedad difícil de asumir jurídicamente si no se ha dado al afectado la opción de alegar» luis díaz-ambrona Abogado

«El auto del TSJ extremeño -plantea Díaz-Ambrona-, en su parte final y aunque sea 'a los meros efectos dialécticos', viene a admitir que aunque 'las actuaciones edificatorias se encuentran en una situación de completa ilegalidad, al no estar amparadas por ninguna disposición o actuación administrativa', esa situación podría corregirse aprobando 'el acto administrativo que regularizase la situación'».

«Tal consideración -continúa el letrado- podría interpretarse en el sentido de que, hablando en hipótesis, la Junta de Extremadura pudiera abrir un procedimiento para subsanar el defecto de la falta de declaración formal de la ZEPA, realizándola en este momento y definiendo las características y extensión de la misma de forma distinta a cómo está ahora». El abogado cree que en este punto, el Gobierno regional podría «por ejemplo excluir de la misma a la isla de Valdecañas, por considerar que medioambientalmente la demolición del complejo construido en la misma resultaría más negativo que su conservación».

La defensa de los propietarios de viviendas en el complejo opina que «la inclusión de un terreno en ZEPA supone una grave limitación al derecho de propiedad privada, derecho reconocida fundamental en el artículo 33 de nuestra Constitución». «Difícilmente es asumible desde el punto de vista jurídico -observa Luis Díaz-Ambrona- que a un propietario se le limite de forma brutal su propiedad, sin que se haya dictado antes una ley, decreto o cualquier otra norma jurídica que imponga tal limitación y sin que ni siquiera se le haya dado opción de alegar en su momento contra esta imposición».