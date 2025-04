«Espero que con la nueva ley del aborto nadie pase lo que hemos pasado nosotras»

Los hospitales públicos de la región no practican abortos. Tampoco aquellos que los propios médicos aconsejan ante las malformaciones de los fetos o el ... riesgo para la vida de la madre. Esto es así porque el centenar de ginecólogos contratados por el SES se acogen a la objeción de conciencia. Por este motivo, las madres son derivadas a la clínica Los Arcos, única en la región autorizada para interrumpir embarazos.

El anteproyecto de ley que tramita el Gobierno pretende obligar a los sistemas sanitarios a practicar estas operaciones. El SES no se pronuncia hasta que la ley esté lista.

El anteproyecto recoge la creación de un registro de objetores de conciencia y que estos médicos ejerzan su derecho tanto en la sanidad pública como en la privada. El anteproyecto obliga a los hospitales públicos a disponer de equipos médicos que practiquen estas operaciones.

Esa es una de las reivindicaciones que mantienen mujeres que se han visto derivadas a la clínica Los Arcos.

Dos casos de Natalia y Rosa

Una de ellas es Natalia Calderón, que contó su caso en la edición del 3 de octubre de 2021 en HOY para evitar que otra mujer pase por lo mismo. Cuando estaba de 20 semanas de gestación, en el Hospital Materno de Badajoz le explicaron que había perdido todo el líquido amniótico de la bolsa, lo que ponía en riesgo su vida y afectaba al desarrollo general del bebé. A pesar de ello, la derivaron a la clínica privada.

Al leer el texto del anteproyecto, Natalia Calderón espera que «se cumpla, que no pase como ahora que los médicos se declaran objetores y te derivan a la clínica privada». Ella aboga por que el SES ofrezca no solo el legrado, sino que permita a las mujeres decidir si quieren parir a sus hijos tras un tratamiento hormonal para despedirse de ellos. «Me parece positivo que la mujer tenga la decisión de qué tipo de tratamiento va a recibir con asesoramiento de médicos, pero que no se le imponga», apunta tras leer los datos que se conocen del anteproyecto.

María Rosa Martín perdió el útero a consecuencia de las complicaciones derivadas de la interrupción a la que fue sometida en la clínica Los Arcos. La operación se llevó a cabo porque su hijo venía con una malformación. Rosa, que narró su caso en la edición de HOY del 28 de marzo, considera que en su caso se puso el derecho a la objeción de conciencia de los médicos sobre su derecho a la vida. «Espero que esta ley llegue a buen puerto y que nadie pase por lo que nosotras hemos pasado porque es muy duro», zanja.

Por ahora, el acuerdo del Gobierno para cambiar la Ley es un primer paso y aún debe pasar por trámites que durarán meses. El SES afirma adaptarán el sistema a la ley cuando llegue el momento.