La prometida renovación del PP pasa por Badajoz

Dicen los que llevan tiempo en política y, sobre todo, quienes han tenido en más de una ocasión la responsabilidad de elaborar candidaturas, que el objetivo de las listas debe ser no molestar a nadie o hacerlo a los menos posibles. Pero también que esta máxima tiene más encaje cuando el objetivo es revalidar un gobierno y no arrebatarlo. Y, desde luego, no se espera cuando el responsable de confeccionar esas listas ha hecho de su promesa de renovación casi su mayor seña de identidad.

Por eso hay mucha expectación entre los populares extremeños por conocer el alcance de la renovación prometida por su presidenta. María Guardiola presentará este martes a la junta directiva regional a los integrantes de las candidaturas con las que el PP concurrirá a las elecciones autonómicas del 28-M, y hay ganas de saber qué nombres plasman la nueva etapa en el partido tras la elección de la líder extremeña.

Especialmente, quiénes son los elegidos por la provincia pacense, porque se espera poca renovación en la cacereña. Guardiola, según indican, ha confeccionado con absoluto hermetismo esas listas, y con ellas tratará de mostrar la renovación pretendida con perfiles nuevos, variados y acordes con la centrada moderación que parece representar.

Lista cacereña

Pero se esperan pocos cambios en la lista cacereña, de tal modo que buena parte de la decena de diputados que han estado en esta legislatura en la Asamblea, podrían repetir. Es el caso de Laureano León, Mercedes Morán, Elena Nevado, Juan Luis Rodríguez y Cristina Teniente. Fuentes del partido consultadas dan por hecho que Guardiola les mantendrá en una candidatura en la que no continuarán casi con seguridad ni Saturnino López ni Fernando Manzano, y están en el aire los hasta ahora diputados Víctor del Moral, Pilar Pérez y Diego Sánchez Duque.

La renovación llegará en esta lista por parte de la concejala cacereña Elena Manzano, el portavoz regional José Ángel Sánchez Juliá y José Manuel García Ballesteros, que no repite como candidato a la alcaldía de Coria y es vicesecretario de Organización.

PP pacense

Pero es en la lista pacense donde se prevé que habrá más cambios. El nuevo secretario general, Abel Bautista, será el número uno de una candidatura en la que ya no estarán Juan Parejo ni Gema Cortés, porque se ha integrado a ambos en la candidatura municipal de Badajoz, y se cree que tampoco repetirán Javier Cienfuegos, Inmaculada Sánchez Polo, Bibiano Serrano e Hipólito Pacheco. Hay dudas respecto a la continuidad de Lorenzo Abarrán y María del Pilar Gómez de Tejada y se da por hecho que seguirán José Antonio Monago y Luis Alfonso Hernández Carrón.

Pero sobre quiénes serán sus posibles sustitutos hay más dudas. Además de Abel Bautista, en la lista pacense estarán el presidente y secretario provincial del partido, Manuel Naharro y José Antonio Barrios, y tal vez también la exconcejala María José Solana, cesada por Ignacio Gragera a consecuencia del conflicto en el Ayuntamiento pacense por el incremento salarial de la Policía Local y a quien se habría prometido, tras dejar su acta de edil, ir en la lista a la Asamblea.

En cualquier caso será este martes cuando se conozcan los nombres y los puestos y, con ellos, las posibilidades de ser o no diputados. En 2019 el PP logró 20, pero se da por hecho que el próximo 28 de mayo mejorará esta cifra.

